Jorge Rial arremetió contra Pedro Pascal por sumarse a la campaña anti argentina

En vísperas del partido de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 se produjo una intensa controversia en las redes sociales, donde miles de publicaciones volvieron a instalar acusaciones de racismo contra el país y contra parte de su afición. El fenómeno, impulsado principalmente desde X, Instagram y TikTok, estuvo acompañado por mensajes de distintas personalidades internacionales. Pero, a diferencia de otras polémicas futbolísticas, esta vez las acusaciones trascendieron el ámbito deportivo y se instalaron como una discusión sobre cuestiones sociales e históricas.

Entre las publicaciones que mayor repercusión generaron se encontró la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen originalmente difundida por la organización SEC Black Alumni Network. En la ilustración aparecía su personaje Stephen, de la película Django Unchained, vestido con la camiseta argentina y acompañado por un texto que exhortaba a las personas negras a no apoyar a la selección albiceleste porque, según afirmaba la publicación, "Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo".

Otro de los mensajes que adquirió gran difusión fue el del actor chileno Pedro Pascal, quien le dio su like desde su usuario de Instagram a un video en la que se observa personas negras festejando y bailando con la inscripción "Black people watching Argentina lose". El editado fue creado por el influencer Blakely Neiman Thornton que inició sus críticas contra el racismo atribuido a la Argentina en varias oportunidades desde sus perfiles en redes sociales. La intervención del protagonista de The Last of Us generaron una fuerte respuesta de usuarios argentinos.

El señalamiento de Pascal tuvieron su respuesta desde distintas personalidades locales de los medios. En su redes sociales, compartiendo el controvertido video en el que se observa el like del actor, Jorge Rial arremetió: "El ídolo de ustedes. Chileno. Punto". Un breve y paradójico mensaje, por parte del periodista ,que desacredita a Pedro Pascal por su nacionalidad y al mismo tiempo pone en manifiesto su propio prejuicio xenofóbico hacia las personas oriundas de Chile. Contradictoriamente, con ese tuit , el conductor de Argenzuela termina legitimando de alguna manera el polémico video difundido en las redes.

Mientras tanto, otras figuras públicas optaron por un tono completamente distinto. El actor español Antonio Banderas, por ejemplo, publicó antes de la final un mensaje en el que llamó a preservar la fraternidad entre ambos países y sostuvo que, cualquiera fuera el resultado deportivo, "ambos habremos ganado esa final" si prevalecían el respeto y la amistad entre españoles y argentinos. En la misma línea se expresó el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, quien pidió evitar enfrentamientos y convertir la definición del Mundial en un ejemplo de convivencia.

Las acusaciones que reaparecieron tras la final no surgieron exclusivamente por el resultado deportivo, sino que se apoyaron en una sucesión de episodios acumulados durante los últimos años. Entre ellos aparecen el video de los festejos de la selección argentina tras la obtención de la Copa América 2024, en el que algunos jugadores entonaron una canción con referencias discriminatorias hacia futbolistas franceses de origen africano

Para buena parte de la prensa europea y estadounidense, la final reactivó ese contexto previo y convirtió el debate sobre el racismo en uno de los principales ejes de la conversación digital. Al mismo tiempo, otros medios y analistas advirtieron que las redes sociales tendieron a amplificar y generalizar esas conductas, atribuyéndolas al conjunto de la sociedad argentina, algo que numerosos periodistas, académicos y usuarios cuestionaron por considerar que confundía hechos concretos con una caracterización global del país.