Martín Caparrós le contesta a Samuel Jackson sobre la polémica del racismo en Argentina

La noche del domingo 19 de julio, horas después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 ante España, el actor Samuel L. Jackson reposteó en Instagram una imagen que calificaba al país como "uno de los más racistas del mundo, si no el más racista". La publicación generó un fuerte repudio entre usuarios argentinos en redes sociales.

Ante esa polémica, el escritor y periodista Martín Caparrós, radicado en España, decidió sumar su propia respuesta a través de su cuenta en X. Primero adelantó, en tono irónico, que le habían dado "ganas de escribir" al respecto pero no de publicarlo en un medio, y que prefería dejarlo ahí, "al alcance de quien quiera leerlo".

Después publicó un texto extenso que repasó la historia argentina en materia racial, desde la colonización española hasta hoy, para que cada lector "juzgue" por su cuenta.

Caparrós ubicó el primer racismo registrado en la región en la llegada de los colonizadores españoles, que consideraban "inferiores" a los pueblos originarios. Después repasó el tráfico de personas esclavizadas desde África: según sus datos, entre 1550 y 1800 la corona española secuestró a "tres o cuatro millones de africanos" para las colonias americanas, de los cuales un tercio moría durante la travesía.

El autor remarcó que Buenos Aires tuvo poca población esclava porque no había minas ni plantaciones donde explotarla: hacia 1810 la ciudad tenía menos de 40.000 habitantes, de los cuales unos 10.000 eran negros. Ese número, sostuvo, se redujo a lo largo del siglo XIX por las guerras de la independencia, la Guerra de la Triple Alianza y la fiebre amarilla de 1871, que golpeó especialmente a la población negra por las condiciones sanitarias en que vivía.

El escritor también cuestionó la cobertura de medios estadounidenses que habían señalado la ausencia de jugadores negros en la Selección como prueba de racismo, algo que calificó de "patético" al recordar que la comunidad afrodescendiente no llega al 0,7% de la población total del país.

Caparrós explicó además que la identidad argentina se construyó con sucesivas olas migratorias -italianas, españolas y de otros orígenes- y con movimientos internos que integraron a millones de personas del "interior", sumado a la migración limítrofe desde 1960. Esa mezcla constante explica, a su entender, por qué a los argentinos "no les resulta fácil ser racistas".

El texto de Caparrós generó rápida repercusión en redes sociales, en medio del intenso debate que se abrió puertas afuera del país tras la derrota argentina en la final del Mundial.