Polémica con Rosalía por darle like a un posteo anti argentino

Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 se produjo una intensa controversia en las redes sociales, donde miles de publicaciones volvieron a instalar acusaciones de racismo contra el seleccionado y el país. El fenómeno, impulsado principalmente desde X, Instagram y TikTok, estuvo acompañado por mensajes de distintas personalidades internacionales. Diversos medios españoles, estadounidenses y latinoamericanos coincidieron en señalar que, a diferencia de otras polémicas futbolísticas, esta vez las acusaciones trascendieron el ámbito deportivo y se instalaron como una discusión sobre cuestiones sociales.

Sin dudas la que mayor repercusión generó fue la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen originalmente difundida por la organización SEC Black Alumni Network. En la ilustración aparecía su personaje Stephen, de la película Django Unchained, vestido con la camiseta argentina y acompañado por un texto que exhortaba a las personas negras a no apoyar a la selección albiceleste porque, según afirmaba la publicación, "Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo".

En ese contexto, la cantante española Rosalía quedó involucrada cuando dio "me gusta" y compartió un video publicado por ex actirz porno e influencer Mia Khalifa en TikTok que contenía burlas hacia la Scaloneta tras la derrota. La reacción del público local fue inmediata y la artista catalana eliminó la interacción pocas horas después, aclarando públicamente que no había leído el contenido del mensaje y que únicamente había prestado atención a que sonaba una canción de su autoría. "Solo tengo amor por Argentina", escribió posteriormente junto a una bandera argentina para intentar desactivar la controversia.

"Como la vida suena ahora que las perlas han sido derrotadas", afirmó en su cuenta la ex actriz de contenido sexual para adultos, adjuntando banderas españolas y musicalizando con un tema de Rosalía. En la canción, Rosalía utiliza el término "perla" para describir a una persona egoísta, inmadura y problemática, lo que alimentó aún más la controversia en las redes sociales y ,en particular, en el publico local.

Ante la escalada del conflicto y la presión comercial, Rosalía eliminó el reposteo y retiró su interacción de la publicación de Khalifa. Horas más tarde, la cantante de "Despecha" y "Malamente" recurrió a sus historias de Instagram para emitir una disculpa pública con una imagen de la bandera argentina de fondo. En su descargo, alegó: "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón" .

Sin embargo, la furia virtual escaló rápidamente hacia las ticketeras cuando cientos de fanáticos locales iniciaron un boicot del próximo recital programado para el 1, 2, 4 y 6 de agosto; desencadenando un proceso masivo de devolución y reventa de localidades para las funciones programadas en el barrio de Villa Crespo. Para canalizar este reclamo, la comunidad de usuarios comenzó a difundir de manera viral instructivos basados estrictamente en la Ley de Defensa del Consumidor número 24.240, una normativa nacional que ampara el derecho de revocación digital y obliga a las boleterías a reintegrar el dinero si la solicitud se realiza de forma correcta.

Esta herramienta legal provocó un colapso en el soporte de atención al cliente del Movistar Arena, obligando en paralelo a que el mercado de reventa informal se inundara de entradas con fuertes rebajas de precio ante la desesperación de quienes buscaban deshacerse de sus pases a cualquier costo. A pesar del pedido de perdón, el clima previo al desembarco en Buenos Aires de la artista española permanece tenso y dividido entre quienes aceptaron el error y quienes mantienen firme la postura de no asistir.