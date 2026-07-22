El divertido video con IA de Messi con Lamine Yamal en la final

La imagen de Lionel Messi sosteniendo y bañando a un Lamine Yamal de apenas unos meses se transformó en una de las fotografías más simbólicas de la historia reciente del fútbol. Lo que durante años fue apenas una imagen incluida en un calendario solidario organizado por el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF para recaudar fondos destinados a proyectos sociales, adquirió una dimensión completamente distinta cuando ambos futbolistas llegaron a la final del Mundial 2026 representando a Argentina y España.

La fotografía fue tomada en 2007 por el fotoperiodista Joan Monfort en el Camp Nou, cuando Messi tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del Barcelona, mientras que Yamal era un bebé de pocos meses cuya familia había resultado elegida mediante un sorteo entre familias beneficiarias de programas sociales en Cataluña. El fotógrafo recordó posteriormente que la escena surgió de manera improvisada, utilizando una pequeña bañera infantil y un pato de goma para generar una situación natural entre el futbolista y el niño.

Por supuesto, días después de la final que consagró a España como campeona mundial, varios usuarios aprovecharon la curiosa anécdota y se animaron a utilizar la IA para dar vuelta el resultado en favor de la Scaloneta. Una de las más cómica es un gol del mismo Messi tras gambetear a Yamal y al final festejarlo sumergiéndolo al delantero catalán en una bañera infantil con un pato de goma amarillo frente a la tribuna y las cámaras. Un guiño a lo sucedido décadas atrás y que la inteligencia artificial permite llevarlo a la realidad en pleno 2026.

Más allá del editado recreando la escena de 2007, la fotografía volvió a ocupar las portadas de medios de todo el mundo. Incluso, FIFA publicó una reconstrucción completa de la historia detrás de aquella sesión solidaria, mientras que Monfort sostuvo que no se trató simplemente de una casualidad sino de "un milagro", aludiendo a la increíble secuencia de acontecimientos que terminó llevando a ambos protagonistas a disputar la final de una Copa del Mundo casi dos décadas después. La imagen pasó así de ser una simple fotografía benéfica a convertirse en un símbolo del paso del tiempo, del legado futbolístico y del encuentro entre dos generaciones unidas por una escena imposible de imaginar.

La final del Mundial entre Argentina y España respondió a la enorme expectativa generada durante toda la competición y enfrentó a las dos selecciones que habían mostrado el rendimiento más sólido del torneo. España se impuso por 1-0 en un encuentro de altísima intensidad táctica, muy equilibrado y con escasas situaciones claras de gol. La definición fue presentada como un duelo entre la leyenda que marcó una época y el joven futbolista llamado a liderar la siguiente generación, una narrativa que terminó potenciando aún más el impacto de aquella histórica fotografía tomada casi veinte años antes.