Las gambetas de Scaloni para no hablar de su continuidad y de la bandera malvinense

Lionel Scaloni volvió al país tras la derrota en la final del Mundial 2026 y protagonizó una vuelta cargada de emoción: primero fue recibido por una multitud en Ezeiza y después en Pujato, su pueblo natal, donde no pudo contener las lágrimas mientras los vecinos coreaban "Leo no se va" —en referencia a Lionel Messi—. Sin embargo, en medio de los abrazos y los autógrafos, el DT volvió a esquivar dos de los temas más candentes del día después: su futuro al frente del equipo y la polémica por la bandera de las Islas Malvinas.

Sobre su continuidad, el entrenador repitió la misma fórmula que ya había usado en otras declaraciones: "Hasta diciembre estoy acá, muchachos. No hagamos ruido", dijo, en referencia a que su contrato con la AFA vence a fin de año. Consultado sobre si buscará convencer a Messi de seguir en la Selección, fue igual de esquivo: "No sé, no es momento de eso hoy".

La otra "gambeta" llegó cuando le preguntaron por las versiones que circularon en redes sociales, que vincularían la bandera alusiva a Malvinas exhibida por el plantel tras el triunfo ante Inglaterra con algún tipo de sanción o condicionamiento de la FIFA en la final. Scaloni lo negó de manera tajante pero con respuestas evasivas: "No sé, no tengo conocimiento (...) no nos dijeron nada", y remató: "No veo redes, no tengo idea, no sé de qué me hablás".

El técnico también salió al cruce de otra teoría conspirativa que crecía en paralelo: la que vinculaba la extraña arenga de Messi antes de la final —"Olvidémonos de todo, solo juguemos"— con un supuesto conflicto interno en el vestuario, alimentada por las lágrimas de Enzo Fernández y las críticas previas del español Aymeric Laporte sobre el arbitraje. Scaloni lo bajó rápido: "No sé de qué me están hablando", y aseguró que la charla previa fue "tranquila".

Pese a las esquivas, el DT sí se explayó sobre la derrota deportiva: "Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor", admitió sobre España, y remarcó que el plantel "consiguió la unión de todos" aunque no el título. Con el pase a la próxima instancia todavía en veremos, Scaloni acumularía 104 partidos al mando de la Albiceleste y quedaría a 20 de igualar el récord histórico de Guillermo Stábile.