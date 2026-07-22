Thiago Messi cuando intentaron convencerlo de jugar para España: "No creo que puedan"

Días después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, volvió a circular en redes sociales una entrevista de Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, en la que el joven dejó en claro con qué selección sueña jugar en el futuro. El video, aunque parece de estos días, en realidad es de junio de 2024.

En esa oportunidad, Thiago formaba parte del equipo Sub 12 que Inter Miami presentó en el torneo juvenil LaLigaFutures, organizado por la Liga española en Orlando, donde compitió frente a Real Sociedad y FC Barcelona. Allí dio su primera entrevista, para el periodista José Ramón de la Morena, de la fundación que lleva su nombre y que está vinculada al certamen.

Como Thiago nació en Barcelona, el cronista quiso saber cuál sería su elección entre las dos camisetas. "¿Con qué selección va a jugar?", le preguntó. "Con la de Argentina", respondió el niño sin dudar.

Lejos de conformarse, el periodista insistió apelando a su lugar de nacimiento: "Naciste en España, ¿no? A lo mejor te podemos convencer". Pero Thiago se mantuvo firme y, negando con la cabeza, cerró: "No, no creo".

Las imágenes, que ya se habían viralizado en 2024 por la ternura y la firmeza del pequeño, volvieron a tomar fuerza ahora en el marco del cruce entre las selecciones de Argentina y España, y sirvieron para reafirmar la identificación de la familia Messi con los colores albicelestes más allá de haber nacido en Europa.