Javier Bardem acusó Javier Milei de ser cómplice de un "genocidio" en Palestina

El actor español Javier Bardem afirmó que el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría influido en el aliento que recibió la selección de España durante la final del Mundial 2026 ante Argentina. En diálogo con el periodista Mehdi Hasan, el actor sostuvo que el conflicto en Gaza formó parte del "ambiente" que rodeó al partido disputado en el MetLife Stadium.

Según su testimonio, buena parte del respaldo a España se explicaría por el rechazo que genera el vínculo de Milei con Netanyahu. "Cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra, uno quiere apoyar al otro equipo", señaló el actor, en alusión al mandatario israelí.

Bardem fue más allá y sostuvo que Milei se mostraría "orgulloso" de acompañar lo que el actor calificó como un "genocidio", al tiempo que mencionó a Netanyahu y al ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, como responsables de proyectar sobre Argentina una imagen que, a su juicio, no reflejaría a todo el país.

Consultado sobre si el cruce entre las selecciones podía leerse como una réplica simbólica del conflicto entre Israel y Palestina, el artista consideró que esa lectura sería a la vez "correcta" e "incorrecta", dado que un líder político no representaría a la totalidad de su pueblo. "Milei no es la totalidad de Argentina", habría dicho, y comparó la situación con la de ciudadanos estadounidenses que no comulgan con Donald Trump.

Las declaraciones se dieron en paralelo a los mensajes que el actor publicó en sus redes tras la consagración de España, donde celebró a los jugadores por "representar la diversidad" del país y por respaldar "el respeto a los derechos" de distintos colectivos y pueblos.