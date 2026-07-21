El mensaje de Macri tras el Mundial: "El equipo es una leyenda que marcará nuestra historia"

Tras la definición del Mundial, en la que la Selección argentina cayó ante España, el expresidente Mauricio Macri publicó un extenso mensaje en la red social X en el que reflexionó sobre lo que dejó el certamen y rindió homenaje al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

En el posteo, Macri retomó una columna publicada el sábado por el periodista Sergio Schneider, que cita al filósofo francés Ernest Renan para explicar el sentimiento colectivo de estos días: "Lo que construye a una nación es haber hecho grandes cosas juntas en el pasado y querer hacerlas aún en el porvenir". El expresidente destacó especialmente una variante de esa traducción —"y querer seguir haciéndolas"— porque, según escribió, transmite la idea de que el futuro no se construye solo, sino que depende de la voluntad de seguir intentándolo.

Macri remarcó el valor del funcionamiento colectivo del equipo, incluso teniendo en sus filas al "más grande jugador de fútbol de todos los tiempos". En ese sentido, recordó una definición del propio Messi: "Lo principal es lo colectivo".

El texto continuó con una reflexión sobre el fútbol como fenómeno social: lo definió como el deporte capaz de paralizar a una nación entera y de generar en simultáneo llanto, sufrimiento, alegría y abrazos entre desconocidos.

Sobre el cierre, Macri afirmó que el equipo de Scaloni y Messi "ya es una leyenda que marcará nuestra historia para siempre", no solo por los logros deportivos sino por la fortaleza para perseverar, confiar y creer pese al resultado adverso. Agradeció a la Selección y, en particular, a Messi, y cerró el mensaje con una frase que combina orgullo y proyección a futuro: "¡Qué ganas de seguir haciendo grandes cosas juntos! Las haremos. Gracias, Selección argentina".