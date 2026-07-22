El insólito blooper del nuevo vocero de Milei: "Perdón, me equivoqué de respuesta"

La sala de conferencias de la Casa Rosada se convirtió en el escenario de un blooper político que no tardó en volverse viral. El gran protagonista del insólito episodio fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. El economista de la Escuela Austríaca, que llegó al cargo con la promesa de encauzar el mensaje libertario tras meses de extrema turbulencia, quedó atrapado en su propio libreto y expuso ante las cámaras de televisión la rigidez de las respuestas oficiales.

El tenso e imprevisto momento ocurrió durante la habitual ronda de preguntas, cuando una periodista acreditada en la Casa Rosada consultó directamente al portavoz sobre la delicada situación en torno a las Islas Malvinas. La pregunta ponía el foco sobre un buque extranjero apostado en la zona y las crecientes denuncias sobre la explotación de los recursos y del territorio en el Atlántico Sur por parte de corporaciones internacionales.

Con la mirada fija en sus papeles, el portavoz comenzó a leer con total seguridad: "Aclaro algo respecto a esto, el lunes de la semana pasada, por instrucción del canciller Quirno, se presentó una nota formal de protesta a la embajada del Reino Unido en...". Tras sostener esa lectura durante unos veinte segundos, el vocero interrumpió de golpe su propia alocución al notar que el texto que estaba pronunciando no guardaba ninguna relación lógica con el interrogante planteado por la trabajadora de prensa.. "Eh, perdón. Está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta", balbuceó R​avier ante la mirada atónita de los periodistas presentes.

El incidente no solo generó fuertes repercusiones políticas, sino que además alimentó las críticas de la oposición, quienes señalaron que las interacciones en la sala de prensa se encuentran completamente guionadas. "Ya nos hace extrañar a Adorni. Imagínate lo que es este impresentable", disparó Jorge Rial en su cuenta de X, sumándose a las cuestionamientos por la carencia de fluidez y falta de profesionalismo del reemplazante del renunciado funcionario libertario.

El fallido de la gestión comunicacional fue comparado de inmediato con el célebre blooper de Carlos Menem. El 14 de agosto de 1994, el entonces presidente pronunciaba un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cuando, tras leer varias líneas inconexas, se detuvo, sonrió a las cámaras y lanzó su recordada frase: "Me confundí de discurso". A diferencia de aquel episodio menemista, donde el carisma del riojano transformó el desacierto en aplausos por parte de los empresarios agrícolas, el reemplazante de Manuel Adorni cosechó duras críticas y burlas masivas en el ecosistema virtual.

La accidentada conferencia de prensa se dio en un marco de extrema sensibilidad, ya que Ravier acababa de asumir formalmente la conducción de la vocería presidencial tras la aparatosa caída de su antecesor. Adorni, quien supo ser una de las figuras más mediáticas e icónicas del armado de La Libertad Avanza, debió abandonar la botonera oficial de manera indeclinable asediado por serias acusaciones judiciales. El escándalo del ex Jefe de Gabinete estalló cuando la Justicia avanzó en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, un vertiginoso aumento patrimonial y sospechas de desvíos de fondos públicos mediante la facturación de empleados de su área para beneficio personal, lo que provocó que el Poder Ejecutivo se vio obligado a soltarle la mano para amortiguar el impacto político sobre el propio Javier Milei.

La asunción de Ravier estuvo marcada desde el primer minuto por la tensión, el hermetismo y un profundo cambio en las formas hacia el periodismo. El economista e investigador —estrechamente ligado a la estructura de la Fundación Faro — debutó en la Casa Rosada bajo un esquema rígidamente controlado. En sus primeras intervenciones públicas, el nuevo portavoz optó por leer discursos de fuerte contenido técnico, repasando los logros legislativos de la administración libertaria, sembrando dudas desde el arranque sobre la efectividad de la nueva estrategia comunicacional del Gobierno.



