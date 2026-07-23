Argentofobia: quiénes son las figuras internacionales que le pegaron a nuestro país

La final que consagró a España dejó, además de un campeón, una ola de frases de figuras internacionales contra la Argentina. Actores, escritores y músicos salieron a cuestionar al país o a la Selección, y varios de ellos debieron después salir a matizar o pedir disculpas ante la reacción de los hinchas.

El primero en encender la polémica fue Samuel L. Jackson. El actor de Hollywood reposteó en sus historias de Instagram una publicación que calificaba a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo y llamaba a la comunidad negra a no alentar al equipo. La imagen usaba al personaje de Stephen, que el propio Jackson interpretó en Django Unchained, vestido con la camiseta albiceleste.

Javier Bardem también generó revuelo. En diálogo con el periodista Mehdi Hasan, el actor español vinculó el clima de la final con el respaldo de Javier Milei a Benjamin Netanyahu y llegó a mencionar la palabra genocidio en referencia a Gaza. Ante las críticas, publicó un video para aclarar que jamás llamaría xenófoba o racista a la Argentina, insistió en que un mandatario no representa a todo un pueblo y remarcó su cariño por el país.

El escritor Arturo Pérez-Reverte fue más directo. Tras los incidentes que protagonizaron jugadores argentinos en los festejos, escribió en X que la Selección había actuado con "zafio comportamiento y sucias maneras", y que solo representó a la parte más violenta de la sociedad argentina.

Patti Smith sumó su capítulo. La cantante compartió y luego borró una imagen de Lamine Yamal con una kufiya palestina, a quien describió como parte de los buenos, en un gesto leído como una ofensa hacia los argentinos. Tras el enojo de sus seguidores, pidió perdón públicamente y aseguró que siempre respetó el coraje de la gente del país.

El streamer estadounidense Speed, fanático de Cristiano Ronaldo, viene de una larga historia de provocaciones: asistió a varios partidos de la Selección con las camisetas de los rivales para alentar en contra de Lionel Messi, al punto de que la FIFA abrió un expediente por presuntos actos de discriminación contra él en las tribunas.

Rosalía cerró la lista con la polémica más costosa. Compartió un video de Mia Khalifa que usaba su canción "La Perla" para burlarse de la derrota argentina, y luego dijo que lo había hecho sin fijarse en el contenido. Pidió disculpas de inmediato, pero el enojo no bajó: en Córdoba terminaron cancelando un tributo sinfónico a su obra por temor a incidentes, y en redes sociales se multiplican los usuarios que dicen bajarse de sus próximos shows en el Movistar Arena y ponen en venta sus entradas.