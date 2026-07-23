La mítica Patti Smith le pegó a la Argentina, recalculó y terminó elogiando a Messi

Patti Smith, conocida mundialmente como "la madrina del punk", quedó en el centro de una fuerte controversia tras la final del Mundial 2026, luego de celebrar en sus redes sociales la consagración de la selección española con una imagen falsa generada mediante inteligencia artificial en la que aparecía Lamine Yamal exhibiendo una kufiya y una bandera palestina durante los festejos posteriores al triunfo frente a la Argentina.

La publicación, que fue ampliamente compartida durante varias horas y cosechó cientos de miles de "me gusta", fue interpretada por numerosos usuarios como un respaldo simultáneo al seleccionado español y a la causa palestina, pero también como un gesto de desprecio hacia el conjunto argentino en el contexto de la intensa disputa que rodeó la definición del campeonato. En el posteo, la legendaria compositora de "Horses" y poetiza de la generación punk de la década del setenta señaló: “ganaron los buenos”, con la imagen artificial del delantero catalán, dando a entender que el seleccionado albiceleste no lo era.

Sin embargo, verificaciones independientes realizadas por VerificaRTVE, AFP Fact Check, Full Fact, Lead Stories y otros equipos especializados determinaron que las fotografías no eran auténticas sino que habían sido creadas mediante inteligencia artificial. Los análisis detectaron la presencia de la marca digital SynthID, incorporada por herramientas de generación de imágenes de Google, además de inconsistencias visuales características de contenidos sintéticos, mientras que las agencias fotográficas internacionales Getty Images, Reuters, AP y EFE nunca registraron una escena semejante durante los festejos oficiales.

Horas después, cuando comenzaron a multiplicarse las verificaciones que demostraban el origen artificial de la fotografía, la artista norteamericana eliminó el contenido de su cuenta de Instagram que llegó a superar los 400.000 "me gusta". Seguidamente, Patti Smith utilizó nuevamente sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y retractarse públicamente. En ese mensaje explicó que había compartido la imagen creyendo que era auténtica, pidió disculpas por haber difundido un contenido falso y sostuvo que jamás pretendió contribuir a la circulación de desinformación.

La cantante remarcó que su publicación había respondido exclusivamente a su solidaridad histórica con el pueblo palestino y no a una intención de promover imágenes manipuladas, razón por la cual decidió eliminar el posteo inmediatamente después de conocer que se trataba de una creación realizada con inteligencia artificial. En las últimas horas, Smith compartió otra historia con una foto de Lionel Messi, vistiendo la camiseta de la Selección, en la que se lee: “Más grande que Dios. Lo dio todo”. En tanto que en el feed, replicó dos fotos de su visita al cementerio de La Recoleta, con el siguiente mensaje: “Fue tomada en Argentina, un país que amo desde hace mucho tiempo”, y siguió: “Cualquier palabra que haya escrito no tenía la intención de ofender al pueblo argentino, al que aprecio profundamente. Siempre he respetado y admirado el coraje y la pasión de su gente”.

El compromiso político ha caracterizado a la artista en buena parte de su trayectoria durante más de cinco décadas. Nacida en Chicago y criada en Nueva Jersey, Smith es considerada una de las figuras fundamentales del nacimiento del punk rock y una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Su álbum debut, "Horses" (1975), producido por John Cale, es habitualmente señalado entre los discos más importantes de la historia del rock por la manera en que fusionó poesía y música eléctrica. Paralelamente desarrolló una extensa producción literaria con obras como "Just Kids", distinguida con el National Book Award; y numerosos volúmenes de poesía, diarios y ensayos que la consolidaron también como una de las escritoras estadounidenses más respetadas de su generación. En los últimos años expresó en numerosas oportunidades su solidaridad con la población palestina frente al conflicto en Gaza.

El episodio de Patti Smith no fue el único protagonizado por celebridades tras la final entre España y la Argentina. La cantante Rosalía también debió pedir disculpas luego de compartir un video en TikTok de la influencer y ex actriz porno Mia Khalifa relacionado con la victoria española que numerosos usuarios argentinos interpretaron como una burla hacia la derrota albiceleste. La artista catalana eliminó rápidamente la publicación y posteriormente difundió un mensaje acompañado por una bandera argentina afirmando que "solo tengo amor por Argentina", intentando desactivar la polémica.

La sucesión de estos episodios evidenció cómo la final del Mundial trascendió ampliamente el plano deportivo y se convirtió en un escenario donde confluyeron debates sobre política internacional, inteligencia artificial, desinformación y activismo de figuras públicas. El caso de Patti Smith terminó siendo uno de los más emblemáticos, ya que mostró el impacto que puede tener la circulación de imágenes sintéticas incluso cuando son compartidas por personalidades con una larga trayectoria de compromiso político y cultural.