Uno que no nos odia: Woody Harrelson hinchó por la Argentina en la final

En medio de la catarata de comentarios de figuras internacionales contra la Argentina tras la final del Mundial 2026, apareció una imagen que fue en sentido contrario y generó furor en las redes: Woody Harrelson, fotografiado con la camiseta titular de la Selección Argentina durante el partido que consagró a España en el MetLife Stadium.

El actor estadounidense presenció el encuentro decisivo desde un palco VIP, en compañía de otras celebridades internacionales como la cantante Christina Aguilera. Lejos de sumarse a las críticas que circularon en esos días, Harrelson eligió mostrarse con el manto albiceleste puesto, algo que no pasó inadvertido para los hinchas argentinos que rastrearon la escena en redes.

La foto se volvió especialmente viral por el contraste con su colega Norman Reedus, conocido por su papel de Daryl en The Walking Dead, quien compartía el mismo palco pero con la camiseta de España. La postal de ambos actores resumió en una sola imagen el clima futbolero de la previa y el entretiempo.

El gesto del actor fue celebrado rápidamente por usuarios argentinos, que destacaron su histórica simpatía por el país y lo bautizaron como amuleto o un argentino más entre las celebridades de Hollywood. En un contexto de otras figuras internacionales pidiendo disculpas por comentarios contra la Selección, la postal de Harrelson funcionó como una rareza bienvenida.

El cariño de Harrelson por la Argentina, de hecho, tiene un capítulo concreto en marcha: el actor protagonizará Giant, la versión estadounidense de Corazón de León, la comedia argentina de 2013 que consagró a Guillermo Francella en el papel del abogado de talla baja. La remake, dirigida por el propio Marcos Carnevale y escrita por el guionista chileno Gonzalo Maza, cuenta con Kerry Condon como coprotagonista y avanza bajo la agencia CAA y el productor Mike Lobell. Según trascendió, mantendrá el eje original sobre los prejuicios ligados a la estatura, con un enfoque pensado para el público estadounidense.

El momento cobró relevancia por el contexto: mientras figuras como Samuel L. Jackson, Javier Bardem, Arturo Pérez-Reverte, Patti Smith o Rosalía protagonizaron polémicas contra la Argentina que después debieron matizar, la imagen de Harrelson circuló como contraejemplo, con mensajes de agradecimiento de hinchas argentinos en las redes.