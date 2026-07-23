Cuánto cuesta el curso motivacional de Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un proyecto que combina negocios y contenido motivacional: la Academia Wanda, una plataforma de cursos online en la que promete compartir el método que, según ella misma, la ayudó a construir su carrera y a alcanzar la independencia económica y emocional.

El anuncio se realizó a través de una serie de videos en Instagram, en los que la empresaria aparece sin maquillaje y con un tono íntimo. Wanda explicó que se trata del resultado de años de trabajo y llegó a compararlo, en términos simbólicos, con el nacimiento de un hijo por el tiempo que le demandó. El eslogan elegido para la campaña es contundente: elegirse a sí misma habría sido, según ella, su mejor negocio.

De acuerdo con el periodista Guido Záffora, quien detalló el contenido de la propuesta en Pasó en América, la Academia Wanda está organizada en tres ejes principales: "tu mentalidad", "tu marca" y "tu expansión", a los que se suma un módulo extra llamado "Blindate", centrado en cómo enfrentar las críticas y manejar la exposición mediática. Cada eje incluiría audios y videos narrados personalmente por la conductora.

El precio quedó establecido en cien mil pesos en un único pago para quienes viven en la Argentina, mientras que para el público del exterior el valor es de 67 dólares. El acceso, según se informó, sería de por vida.

En sus videos de presentación, Wanda apuntó especialmente al público femenino y prometió herramientas para animarse a emprender, ganar autoconfianza y dejar de depender de otros. Sostuvo que el curso incluye respuestas a los conflictos más habituales que atraviesan las mujeres en el camino hacia la independencia, y aseguró que quienes lo completen "se van a sentir una persona diferente".

La empresaria remarcó además que ella misma hizo el curso en varias ocasiones antes de lanzarlo, para experimentar en primera persona lo que sentirían las futuras alumnas, y contó que le demandó noches sin dormir revisando cada contenido antes de ponerlo a disposición del público.

El lanzamiento se dio en medio de un momento mediático intenso para Wanda Nara, atravesado por el conflicto con Mauro Icardi y las repercusiones del affaire con la China Suárez. Lejos de esos temas, la empresaria eligió centrar su comunicación en un discurso de empoderamiento femenino y reinvención personal, una faceta que ya había explorado en sus redes con distintos emprendimientos y que ahora buscaría consolidar como un negocio propio bajo su nombre.