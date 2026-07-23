El mensaje de Antonio Banderas por el triunfo de España: "Buenas personas"

Antonio Banderas también se sumó a los festejos por el título mundial de España y lo hizo con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. El actor malagueño publicó un extenso posteo en el que sostuvo que el triunfo del equipo dirigido por Luis de la Fuente va mucho más allá del fútbol y que detrás de esa consagración hay una forma de entender la vida.

En su texto, Banderas recordó una definición que había dado el propio De la Fuente sobre lo que buscaba en sus jugadores: futbolistas con capacidad de sacrificio, con ganas de trabajo y con fe en ellos mismos, pero también con un fuerte sentido de la unión grupal. A esa lista, según el actor, el entrenador español había sumado un requisito central por encima de lo futbolístico: que fueran, ante todo, "buenas personas".

Para Banderas, esa filosofía explicaría el éxito de la Selección y funcionaría como una lección con la que muchos jugadores del plantel se identificaron. El actor consideró que ese mensaje caló particularmente en los sectores más jóvenes del país, más allá de los resultados deportivos obtenidos en la competencia.

El posteo continuó con una serie de definiciones sobre lo que significa, a su entender, ser una buena persona: alguien que escucha, que puede correrse del yo para pensar en el nosotros, que es humilde y que por eso mismo está más dispuesto a aprender de los demás. También señaló que ese tipo de actitud genera un buen clima de trabajo, fomenta la empatía y permite respetar a quienes piensan distinto, además de preparar mejor a una persona para el éxito sin necesidad de humillar a nadie en el camino.

Banderas cerró su reflexión poniendo el foco en la figura del propio De la Fuente, a quien señaló como la clave detrás de los logros del equipo. Según el actor, el entrenador supo construir algo que calificó como sorprendentemente bello, en referencia tanto al funcionamiento futbolístico del plantel como al clima humano que logró instalar puertas adentro del grupo campeón del mundo.

El mensaje del actor se dio en medio de una catarata de reacciones de figuras internacionales tras la consagración de España ante la Argentina en el MetLife Stadium, muchas de ellas cargadas de polémica. En ese contexto, el posteo de Banderas se destacó por su tono conciliador, centrado en el mérito deportivo y humano del plantel dirigido por De la Fuente, sin hacer ninguna referencia al rival ni al clima de tensión que rodeó a los días posteriores a la final.