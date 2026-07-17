Cosificados: Marta Fort dio su top 5 de "jugadores más lindos" de la Selección

Marta Fort se metió de lleno en la cobertura del Mundial 2026 y, entre móviles y cábalas, se dio el gusto de opinar sobre algo que no tiene nada que ver con el folklore futbolístico: la estética de los jugadores de la Selección.

La hija de Ricardo Fort se sumó al canal de streaming Blender como enviada especial para seguir de cerca la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos. Su tarea está lejos del análisis táctico: apunta al "color" del torneo, con móviles callejeros, entrevistas a hinchas argentinos y contenido descontracturado pensado para conectar con su generación.

Desde que arrancó el certamen, Marta recorre los estadios y las calles de las ciudades sede, con especial preferencia por Miami, la ciudad con la que tiene un fuerte vínculo familiar. Ahí mismo suele cruzarse con hinchas argentinos para charlar sobre las expectativas del equipo, además de sumar sus propias cábalas, como los famosos "congelamientos" que les hace a hinchas de otras selecciones.

Fiel a ese estilo picante y sin filtros que la caracteriza, y que llevó a que sus videos acumulen millones de reproducciones en redes, Marta se animó a confeccionar un ranking personal: el de los "jugadores más lindos" del plantel albiceleste.

El primer lugar del podio quedó para Leandro Paredes, seguido de cerca por Julián Álvarez. El tercer puesto fue para Nico Paz, una de las revelaciones más jóvenes del combinado nacional.

En el cuarto lugar, Marta tuvo un blooper de generación: dudó sobre el nombre del futbolista y hasta preguntó en cámara cómo se llamaba, antes de definir que se trataba de Lo Celso. El quinto y último puesto del ranking quedó en manos de Enzo Fernández, otro de los referentes del mediocampo albiceleste.

"Estos son los datos by Marta Fort", cerró la influencer, en un móvil que combina la data futbolera con una mirada bien alejada de la táctica y mucho más cercana al ojo clínico para la estética de la Selección.

El video se viralizó rápido entre los usuarios de redes sociales, que no tardaron en debatir el orden del ranking y en proponer sus propias variantes. Algunos coincidieron con la elección, mientras que otros reclamaron la ausencia de nombres como Lionel Messi o Rodrigo De Paul.