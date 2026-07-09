Vera Scattini: “Quiero lograr algo grande”

Vera tiene catorce años recién cumplidos. Es extrovertida, divertida, amiguera, se lleva bien con todos y se ríe mucho. “También soy responsable”, aclara. A Vera le encantan los noquis de sémola, el helado de pistacho, pintar y cocinar con su mamá. También tiene debilidad por sus cinco gatos y su perro.

Hasta allí sólo una parte del perfil de Vera Scattini. La que se destaca en esta historia es la joven apasionada por la música con un futuro promisorio en el mundo del arte. Vera tiene un gran potencial que viene desarrollando desde niña. Es cantante lírica e integra el Coro de Niños del Teatro Colón desde 2022. Participó en grandes producciones del teatro como “Turandot”, “La Flauta Mágica”, “Carmen”, “Tosca”, “Pagliacci”, entre tantas otras.

Además, es parte de los coros de las compañías líricas Clásica del Sur, Lírica Show y Ópera Festival Buenos Aires. En paralelo, es miembro del ensamble vocal Ninna y forma parte del elenco de la productora Cuerdas, fundada por su madre, Susana Scattini. También participó en el homenaje “Gracias Mercedes”, organizado por Olga en el Colón, en otro megaevento que hizo el streaming en Movistar Arena y en recitales de Milo J.

Entre sus próximas presentaciones se destacan Otello en el Colón, Carmina Burana (Gala Lírica Show), Concierto lírico juvenil “Nuevas Voces” junto al pianista Ulisés Belén en la Alianza Francesa y el Cascanueces en el Colón.

El comienzo se remonta al embarazo de su madre. “Yo estaba en su panza cuando mi mamá me llevaba a ver un montón de obras. Para mí que yo escuchaba y después, cuando tenía tres meses recién, me llevó a ver ‘La vuelta al mundo de un violín’. Siempre me llevaba a musicales, a conciertos, al teatro", recuerda.

Noticias: ¿Cuándo decidió que quería ser artista?

Vera Scattini: De chiquita me gustaba mucho y a los cinco años ya hacía clases de comedia musical con Marisol Otero. Después tomé clases de música con otras profesoras y cuando tenía ocho años me presenté a la audición del Coro de Niños del Teatro Colón. Entré y me súper gustó. Entonces, ahí empecé a tomar clases paralelamente con Natalia Vivas, con la que estuve cuatro años, y a hacer algo más profesional.

Noticias: Y siguió formándose y cantando

Scattini: Sí, canto en óperas, en conciertos y en conciertos fuera del Colón. Por ejemplo, con la Compañía Clásica del Sur, con Gala Lírica Show, con Ópera Festival Buenos Aires. Además, tomo clases con Monserrat Maldonado, a veces con Virginia Guevara y empiezo con Sabrina Sosa. Y también estudio comedia musical en IAM.

Noticias: Además, es miembro fundadora de Ninna.

Scattini: Sí, con cinco chicos del Colón decidimos armar un grupo y lo llamamos Ninna. Cantamos en diferentes conciertos y siempre vemos dónde cantar.

Noticias: También forma parte de la productora Cuerdas.

Scattini: Sí, es la productora de mi mamá. Ella tiene un programa en Radio Cultura desde hace mucho y se involucra en los teatros, en las óperas. Decidió hacer Cuerdas para talentos jóvenes y con chicos del Colón cantamos en eventos de Olga y en las compañías que te dije anteriormente.

Noticias: ¿Qué otros estilos de música canta?

Scattini: Estoy aprendiendo comedia musical, canto ópera y también canté trap con Milo J en 2024 y 2025 en el Estadio Morón y en Movistar Arena. Y ahora en el colegio armamos una banda donde hacemos rock nacional. Me gusta la música y me gusta aprender y probar diferentes estilos. Además, escucho mucha música de todo tipo.

Noticias: ¿Por ejemplo?

Scattini: Jazz, bossa nova a veces, música fusión con ópera y jazz, pop y música de los ochenta. Escucho en casa y en el auto porque estoy siempre en el auto yendo de acá para allá.

Noticias: ¿Le gustaría cantar jazz?

Scattini: Me encantaría ir a escuchar y cantar jazz y también me gustaría el pop. Por ahora, el pop se quedó en la ducha, así que ahora tiene que salir a algún lugar.

Noticias: ¿Qué se necesita para hacer carrera y destacarse en el mundo de la música?

Scattini: Primero necesitás amar la música. Si te gusta, te esforzás y sos responsable. Si necesitás estudiar algo para un ensayo de mañana, lo tenés que hacer ahora. También tenés que tener el apoyo de tus amigos o de tu familia. Mi familia me lleva todos los días al Colón.

Noticias: ¿Mucho esfuerzo?

Scattini: Sí. Hay veces que por los ensayos estudio poco o justo tengo un ensayo de dos a seis de la tarde y ahí no puedo estudiar o salir con mis amigos. Pero igual en el coro tengo amigos, así que me divierto de las dos formas.

Noticias: ¿Siente que está dejando de lado cosas importantes?

Scattini: Cuando entré al Colón estaba en cuarto grado, entonces me perdí un montón de cumpleaños, un montón de cosas a las que no podía ir por el Colón. Y estar estudiando dos horas todos los días también es algo sacrificado, es más, estudio después de la escuela.

Noticias: ¿Cómo es su rutina?

Scattini: Me levanto a las seis de la mañana para ir al colegio ORT, que también es exigente y me encanta. Me quedo hasta las cuatro de la tarde y de ahí me voy directo al Colón hasta las siete y media. El Colón es de martes a sábados. Llego a casa a las ocho, me baño, como, estudio y me tomo un tiempo libre, y termino acostándome a las once de la noche.

Noticias: ¿Qué siente en el escenario?

Scattini: La emoción siempre sale. Imaginate estar en un teatro donde hay un montón de gente viéndote, probablemente haya gente importante, estás con el vestuario, caracterizada, con un montón de personajes que te rodean, importantes también, entonces, vos cantás y como es algo que te gusta te da felicidad. Te divertís con la escena y te divertís cantando. Me encanta salir al escenario porque siempre está ese nervio, estás nerviosa, pero no es un nervio malo, es tu emoción.

Noticias: ¿Qué pasa con los celos, la competencia, la envidia en el mundo que se mueve?

Scattini: Hay bastante competencia, esto significa que hay que esforzarse más para llegar. Yo siempre estudio bastante porque quiero llegar a algo grande. Por eso voy a diferentes lugares y trato de mejorar en todo lo que pueda. A mí no me importa mucho, yo me enfoco en mis estudios y si hay envidia no me importa, yo sigo. Yo estoy enfocada en lo mío.

Noticias: ¿Cuánto influyó su mamá en su carrera?

Scattini: Muchísimo porque a ella siempre le gustó la música, el arte, la cultura. Me mandó a comedia musical, a canto, a muchas profesoras y es la que vio el aviso sobre la audición para el coro. Mamá siempre me encontró todo para hacer, encontró lo de Milo J, lo de Olga. Todo lo importante que hice es gracias a ella.

Noticias: ¿Cómo cuida la voz?

Scattini: Me cuido bastante del frío y me abrigo siempre. No puedo hacer natación en ORT porque con los cambios de temperatura me enfermo. Además, tomo agua y practico todos los días de una forma que no me lastime la voz.

Noticias: ¿De todos los roles que hizo hasta el momento cuál o cuáles le gustaron más?

Scattini: El rol que más me gustó fue el de la Flauta Mágica. Fui uno de los genios y esa ópera me encantó. Me encantó la música y fue una experiencia que me gustaría volver a hacer porque fue mágica. Estaba a siete metros del piso, llevaba un arnés, era muy linda, la puesta en escena, la música, todo me gustó.

Noticias: ¿Qué personaje le gustaría interpretar?

Scattini: Carmen de Bizet. Yo hice esa ópera como seis veces y me encanta la música, el ambiente así español, y me encantaría ser Carmen.

Noticias: ¿Tiene pensado seguir formándose y hacer carrera en el exterior? ¿Dónde?

Scattini: Sí, me gustaría formarme en el exterior con gente que quizás esté en el MET (Metropolitan Opera House) y que sea muy importante. Y me gustaría cantar en Radio City o en el MET y me encantaría quizás hacer algún intercambio para practicar mi inglés, además. Esto sería para cuando termine la secundaria.

Noticias: Este año estuvo en Nueva York.

Scattini: Sí, viajamos con mamá a Nueva York. Fuimos a ver en Broadway la obra de “Stranger Things”, soy fanática de esa serie. Fue otro nivel, quedé shockeada, la hubiese visto una segunda vez. No tuvimos tiempo, pero me hubiese gustado ver “Hairspray” o alguno de esos musicales.

Noticias: ¿Qué otras cosas le gusta hacer?

Scattini: Dibujo y también diseño en mi tablet. Me gusta todo lo que tiene que ver con el arte y haga lo haga siempre estoy escuchando música. También me gusta ver series.

Noticias: ¿Un sueño?

Scattini: Me gustaría que la gente me conociera por el nombre, por algo que yo logre, puede ser por el canto o por el estudio. Que la gente diga: “Ah, sí, la ubico, Vera Scattini”. Como una persona que hizo algo importante.