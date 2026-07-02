Ricardo Hornos: "Charly García es el soundtrack de mi vida"

Ganador de cinco Premios Tony en Broadway y de un Olivier en Londres, Ricardo Hornos es el ideólogo, autor y director de “Invasiones I”, una espectacular y emocionante ópera rock sobre la primera invasión inglesa narrada a través de icónicas canciones de Charly García, que se presenta en el Teatro San Martín con Elena Roger al frente de más de 30 actores/cantantes y músicos en escena.

A los 24 años, Hornos se mudó de Buenos Aires a Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su carrera como productor teatral, que con el paso del tiempo también abarcó la adaptación, la escritura de sus propios textos y la dirección. Temas sobre los que habló con NOTICIAS a poco del estreno de “Invasiones I”, que por localidades agotadas hasta julio, seguirá en cartel hasta el 6 de septiembre.

Noticias: ¿Cómo era su relación con las canciones de Charly previo a “Invasiones I”?

Ricardo Hornos: A poco del estreno de la obra, alguien me dijo: “Me emocioné mucho porque es el soundtrack de mi vida”; y de algún modo, Charly y el rock nacional en general son también el soundtrack de mi vida. Yo tuve la fortuna de crecer durante la época en que emergió el rock nacional, que luego lideró en Latinoamérica, y Charly ahí es único, porque tiene cuatro etapas muy diferentes: Sui Generis, La máquina de hacer pájaros, Serú Girán y su etapa como solista. Nadie tiene unas transformaciones estéticas y conceptuales tan manifiestas como él; incluso a nivel de las grandes estrellas, y eso hizo que esta obra adquiriera una gran amplitud en cuanto a cambios de ritmo y sensaciones. Yo soy músico amateur desde chico, tocaba las canciones de Charly con la guitarra o el piano y me sabía sus letras de memoria. Estaban dentro mío, no tuve que bucear demasiado.

Noticias: ¿Cómo fue el proceso creativo?

Hornos: Yo justo venía de desarrollar para Europa un proyecto audiovisual sobre una época cercana a la primera invasión, para lo que hice una investigación sobre la época del virreinato. Entonces una cosa me llevó a la otra. Ese trabajo me llevó a buscar temáticas que pudieran resignificar las canciones de Charly, para poder contar la historia, y lo de Charly a su vez me llevó a contar la historia de una manera en particular. Lo que tenía que contar estaba claro, el tema era cómo contarlo. Te doy un ejemplo: yo sabía que había un virrey que huyó (Sobremonte) y también conocía “Tribulaciones”, que dice “yo era el rey de este lugar”. Entonces, en casos así, tuve el permiso de Charly para cambiar “rey” por “virrey”.

Noticias: Ah, ahora entiendo. Porque tras ver la obra me pregunté: ¿qué fue primero? ¿”Charly”, la chica que interpreta Elena, que viste ropa masculina y que trabaja como farolera, o “yo soy el que cierra y el que apaga la luz”?

Hornos: (se ríe) Te cuento: yo hace tiempo quería hacer algo para Elena, a quien conozco de “Evita”, musical del que fui coproductor, pero me preguntaba cómo contar esta historia desde el punto de vista de una mujer. Porque en esa época, salvo excepciones como Catalina la Grande o la reina Victoria, la mujer estaba más en la periferia. Incluso siendo más importante que el hombre, como la mujer del gobernador de Montevideo, Pepa Huidobro, que fue clave para que el gobernador le devolviera a Santiago de Liniers las tropas que el virrey había enviado equivocadamente allí y que aparece en una escena de “Invasiones I”. Entonces, para Elena se me ocurrió crear un personaje de ficción que interactúa con los reales. Una chica deshonrada porque tiene un amorío a los 15 años, debido a lo cual es echada de su casa y reclutada por el maestro farolero.

Noticias: ¿Y por qué un farolero?

Hornos: En esa época, el farolero era un personaje clave, porque no sólo encendía y apagaba los faroles, que funcionaban a aceite de mala calidad, por lo que debían ser mantenidos adecuadamente, sino que además decía la hora: “Las diez han dado y el puerto sereno”, decían. Eran lo que tiempo después llamamos serenos y luego vigilantes del barrio. Por eso es “Charly” quien descubre la presencia del invasor.

Noticias: ¿Y por qué hay fragmentos de las canciones de Charly y no los temas completos?

Hornos: Porque la estructura de una canción entera seguida de una mini escena —aún en los casos donde eso funciona muy bien como “Mamma mía!”— a mí me resulta menos interesante. Yo decidí ir por otro camino: el de la ópera rock, en el cual hay una recurrencia (por eso “Desangra y sangra” aparece cinco veces) y que funciona como una ópera, porque en “Invasiones I” prácticamente no hay texto hablado. Para eso, el repertorio de Charly es ideal, porque va del rock and roll puro a “Desangra y sangra”, que es casi una composición de música clásica, pasando por “La máquina de hacer pájaros”, que es rock sinfónico, y la simpleza de “El tuerto y los ciegos”, que es su versión del mito griego de Casandra. Por eso el nombre de niña de “Charly” es Casandra, Casandra Lange, que también es el nombre de la banda del Charly solista a mitad de los ’90. Un homenaje dentro del homenaje mayor a Charly, que es esta obra.

Noticias: ¿La obra se llama “Invasiones I” porque habla exclusivamente de la primera invasión o porque además tiene en mente algo sobre la segunda?

Hornos: Primero, porque sobre las invasiones hay una ambigüedad que me gustaría ayudar a desambiguar, para diferenciar una de otra. La segunda invasión fue directamente un hecho bélico, porque acá ya estaban preparados. La primera, en cambio, fue algo más complejo, con más matices, porque buena parte de Buenos Aires, que generaba su propia guita, estaba harta de la explosión española; y con la llegada de los ingleses, inicialmente vio la posibilidad de liberarse de ese yugo. El general Beresford, que era muy astuto, declara la libertad de cultos, dice que van a respetar la propiedad privada, que no habrá impuestos aduaneros exagerados y que sólo querían el tesoro de la corona. En esta invasión, el obispo hizo una homilía en favor de los ingleses y algunos ingleses vivieron en casas de familia. Luego, con el correr de las semanas, los 1500 soldados acampados por ahí empezaron a reclamar recursos que una ciudad de 40 mil habitantes no tenía y empezaron a no ser tan bienvenidos. Eso, sumado a personajes como Martín de Alzaga, que había hecho su fortuna importando alcohol y esclavos y que con los ingleses vio afectados sus negocios, la cosa empezó a cambiar. En esos años, el concepto de libertad aún no estaba muy instalado. La gente reaccionaba más visceralmente. ¿Viste que dicen que la gente vota con el bolsillo? Bueno, ellos reaccionaron así. Obviamente, también estaban los idealistas, como Juan Martín de Pueyrredón, aunque eran pocos, los más instruidos. Pero como ese idealismo fue el preámbulo de lo que vino después, nosotros decidimos resaltarlo, porque fue la chispa de una conciencia criolla de patria.

Noticias: ¿Entonces no es que puede haber una segunda parte?

Hornos: El título también deja abierta esa posibilidad, para la que ya tengo un título: el de una de las canciones que más pena me dio que quedara afuera de “Invasiones I”.

Noticias: Usted además es psicólogo. ¿Cómo fue que terminó en el mundo del teatro?

Hornos: Porque para mí son las dos caras de una misma moneda. El psicólogo escucha historias y el narrador, ya sea como dramaturgo o como director, cuenta historias.

Noticias: ¿Eso lo tuvo claro de entrada o se fue dando?

Hornos: Fueron dos caminos en paralelo. Yo escribo desde los 10 años y a los 17 empecé a estudiar dramaturgia con Ricardo Monti. Lo más azaroso fue el camino, cómo concretar que lo que escribía fuera producido.

Noticias: ¿Le fue difícil abrirse camino en Estados Unidos?

Hornos: Ellos no son ni generosos ni mezquinos, son justos en general. Sí le dan mucha importancia a los méritos adquiridos mediante la educación. Allá no es lo mismo ir a una universidad top que a otro lugar. Yo, aunque estudié en Columbia, no lo uso mucho, pero cuando estás con gente de cierto nivel, eso pesa.

Noticias: Desde hace un tiempo tiene más presencia en Buenos Aires, con obras como “Jardines Salvajes”, “Druk”, “El jefe del jefe” y “Cuestión de género”. ¿Por qué?

Hornos: El año pasado fue excepcionalmente fecundo y creo que eso se debe a mi primera película, “En la mira”, un thriller que en 2023 estuvo tres meses en el top 3 de HBO.

Noticias: Y en algunos de estos títulos trascendió el rol de productor...

Hornos: Siempre quise escribir y dirigir, pero en Estados Unidos, que es el mundo de la especialización, eso no está tan bien visto. Acá, en cambio, somos más multifacéticos. Y a mí, que me gustan los nuevos desafíos, eso me viene genial.

Sergio Núñez / X: @sergei_nunez

por Sergio Núñez