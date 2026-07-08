Kim Ho-Yeon: "La empatía es una forma de resistencia"

El novelista y escritor surcoreano Kim Ho-yeon, es uno de los principales referentes de la llamada K-healing fiction (ficción reparadora o sanadora), una narrativa que encuentra en los pequeños gestos, la empatía y los vínculos cotidianos una forma de reparar las heridas de la vida moderna. Su pluma, con una prosa limpia, diálogos precisos y personajes sencillos atravesados por conflictos universales, demuestra que la emoción no necesita estridencias.

Como él mismo confiesa, antes de convertirse en un éxito editorial, cosechó más rechazos que aplausos. Fue guionista de cine, dramaturgo y autor de historietas, publicó obras con escasa repercusión y atravesó años de incertidumbre hasta encontrar la historia que cambiaría su carrera como autor de ficción.

“La asombrosa tienda de la señora Yeom”, lo transformó en sinónimo de éxito en un mercado donde las novelas compiten por sorprender con giros cada vez más extremos. Su historia conquistó millones de lectores al escribir sobre un pequeño comercio de barrio abierto las veinticuatro horas del día y un puñado de clientes que concurren al lugar marcados por pérdidas y frustraciones, en busca de segundas oportunidades. En Corea del Sur, esos negocios funcionan como puntos de encuentro donde trabajadores nocturnos, estudiantes, jubilados y personas solitarias hallan una pausa en medio de la ciudad.

De visita en Buenos Aires, invitado por el Centro Cultural Coreano, presentó su nuevo libro “Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong” (editado por Duomo Ediciones). Habló con NOTICIAS sobre el triunfo inesperado, la soledad en las grandes metrópolis, el poder reparador de la literatura y la convicción de que las historias más extraordinarias pueden esconderse detrás de los lugares más sorprendentes.

Tiene la calma de esas personas que parecen sentirse más cómodas escuchando que hablando. Sonríe con timidez y responde sin prisa, como si cada pregunta mereciera el mismo tiempo que dedica a construir sus personajes. Aunque hoy sus novelas se traducen a decenas de idiomas, no responde desde el lugar del escritor consagrado. Habla con la misma serenidad con la que construye sus universos narrativos, sin grandilocuencia y con una permanente inclinación por volver a las experiencias más simples.

Noticias: ¿Cuándo apareció la literatura en su vida?

Kim Ho-Yeon: Creo que la mayoría de los escritores comparte algo en común porque desde muy chicos convivimos con los libros. En mi casa siempre había lectura. Mis padres nos llevaban a bibliotecas y ferias del libro, y eso fue muy importante. Tengo un hermano mayor y los dos crecimos en ese ambiente. Con el tiempo entendí que esa cercanía cotidiana con la literatura terminó marcando el camino que iba a seguir.

Noticias: Su nueva novela vuelve sobre personajes frágiles, heridos, que encuentran una segunda oportunidad. ¿Por qué se aventuró en ese universo?

Kim: En realidad, todo empezó por el título. En coreano la novela se llama “La tienda de conveniencia incómoda”. Me divertía esa contradicción entre "conveniencia" e "incomodidad". Parecía una paradoja y quise explorarla. Toda la historia nació a partir de esa idea. Por un lado, la conveniencia y por otro la incomodidad.

Noticias: La pandemia de 2020 terminó convirtiendo su intuición en una necesidad narrativa porque el coronavirus también atraviesa la trama.

Kim: Nadie puede decir que la pandemia haya sido algo positivo, pero esa situación hizo que la historia cobrara otro sentido. Sentía que esa contradicción entre comodidad e incomodidad describía muy bien lo que todos estábamos viviendo durante el aislamiento. Por eso decidí incorporar el COVID al relato justamente por la pandemia. Antes no lo había pensado así, pero el contexto cambió la novela mientras la estaba escribiendo.

Noticias: En los últimos años, muchos críticos literarios ubicaron su obra dentro de la llamada literatura sanadora. ¿Realmente cree que puede sanar?

Kim: No escribí la novela con ese objetivo. Nunca pensé: "Voy a curar a alguien". Pero sí creo que una historia puede ayudarnos a pensar, a detenernos un momento, a mirar la vida desde otro lugar. Una novela no es solamente entretenimiento. También puede hacernos reflexionar.

Noticias: En sus novelas, la paciencia, la solidaridad y la escucha ocupan un lugar central. Son historias que invitan a recuperar una sensibilidad que, en tiempos de vértigo e individualismo, parece haberse ido perdiendo. ¿Siente que esas virtudes escasean en una sociedad asociada al desarrollo tecnológico, la hiperconectividad y la velocidad?

Kim: Es verdad, vivimos demasiado apurados. Todo se vuelve inmediato y la atención está puesta casi exclusivamente en la eficiencia y la lógica como modelos a seguir para triunfar como individuos. Justamente por eso me parece importante hablar de la empatía. Creo que los lectores también lo sintieron así. Tal vez esa sea una de las razones por las que tantas personas conectaron con la novela.

Noticias: ¿La empatía es fundamental en la convivencia?

Kim: Sí, claro. Porque requiere observar al otro, esperar, acompañarlo. Y eso implica aceptar cierta incomodidad. No es algo instantáneo. Hay que atravesar un tiempo para comprender verdaderamente a otra persona. Hoy eso parece difícil, pero precisamente por eso tiene tanto valor cuando surge.

Noticias: Muchos lectores encuentran ecos del budismo en la mirada compasiva sobre sus personajes. ¿Hay influencia de esa filosofía en su narrativa?

Kim: Lo que plantea su pregunta es muy interesante. Es posible que algunos lectores la encuentren porque el budismo forma parte de la cultura coreana. Está presente en nuestra vida cotidiana. Pero, en mi caso, también hay una influencia muy fuerte del cristianismo. En la novela aparece la imagen del buen samaritano, alguien que ayuda a otro sin esperar nada a cambio. Yo soy cristiano, aunque también admiro profundamente el budismo y soy muy respetuoso de su filosofía.

Noticias: Es su primera visita a Buenos Aires. ¿Qué imaginaba de la Argentina?

Kim: Era un país que siempre quise conocer. Tenía muchas ganas de venir y la realidad superó mis expectativas. Buenos Aires es un lugar hermoso y creo que regresaré con más tiempo para poder conocer mucho más.

Noticias: ¿Conocía escritores argentinos?

Kim: Cuando era joven descubrí a (Jorge Luis) Borges. Leerlo fue una revelación. Me hizo pensar que una novela también podía ser eso, que existían muchas formas posibles de narrar. Más recientemente leí “Catedrales”, de Claudia Piñeiro. Lamentablemente no llegan muchas novelas argentinas traducidas a Corea, pero me gustaría conocer más autores. Pero también Argentina es el país de (Lionel) Messi y los campeones del mundo (sonríe).

Noticias: Pasó varios meses viviendo en España detrás de una obsesión literaria. ¿Soñaba con escribir su versión del Quijote?

Kim: Don Quijote siempre fue una de mis novelas favoritas. Conseguí una residencia en España para investigar y escribir ese proyecto. Cuando regresé a Corea, en 2019, estaba decidido a empezarlo. Pero llegó la pandemia y todo cambió. Entonces apareció primero “La asombrosa tienda de la señora Yeom”. Recién después pude volver a ese viejo sueño y escribir “Mi Don Quijote coreano”. Se editó en Corea y en Brasil, espero que pueda publicarse aquí en castellano.

Noticias: Vivimos tiempos atravesados por guerras, violencia e incertidumbre. ¿Todavía es posible escribir relatos motivadores como los que usted imagina?

Kim: Si no creyera que es posible, no podría escribirlos. Necesito creer en esos personajes y en esas historias para poder contarlas. Mi deseo es que, aunque sea por un momento, los lectores recuperen la esperanza. Ojalá mis novelas ayuden a imaginar un mundo con menos enfrentamientos y más paz. Tal vez la literatura no pueda cambiar la realidad por sí sola. Pero sí puede recordarnos que incluso en los tiempos más difíciles la empatía sigue siendo una forma de resistencia.