Andrea Frigerio: “No me asusta el paso del tiempo”

Está sin maquillaje, vestida de manera sencilla y bastante resfriada desde hace unos días. Es una mujer bella y muy agradable. “Soy una gran oreja, mis amigas me llaman así porque me siento a escuchar interesada”, dice risueña. La risa le sienta bien. También le gusta conversar y contar todo con detalle.

“Soy muy curiosa. Desde chica, siempre quise saber todo. Todo lo que me proponían hacer yo lo aceptaba y tuve una familia que me incentivaba mucho”, cuenta Andrea Frigerio y agrega: “Mis abuelas fueron muy importantes. Mi abuela paterna, Paulette, que nació en la Provence y vino acá a los doce años, me incentivó todo lo vinculado a la naturaleza y me despertó los sentidos, sobre todo el olfativo. También me enseñó a tocar el piano y a jugar al bridge. Mi abuelo, mi papá y mi tío eran ingenieros, ellos me inculcaron lo relacionado con las matemáticas, lo racional y las ciencias duras. Y a mí también me interesaba eso. Por el lado materno, mi mamá era profesora de piano, le gustaba la danza, entonces yo hacía ballet, piano, soy profesora de solfeo. A mi abuela, que era descendiente de españoles, le encantaba cocinar y me enseñaba el arte de la cocina casera. Yo siempre fui muy despierta, era un terreno fértil para recibir esas instrucciones que cada uno quiso darme como regalo. Fui una niña muy amada y todos querían darme algo y yo todo lo recibía con muchas ganas”.

Andrea Frigerio está pasando uno de esos momentos de plenitud que uno desearía que no pasaran nunca. Acompaña a Guillermo Francella en “Desde el jardín”, junto a Martín Seefeld y elenco, en el Teatro Metropolitan. Una obra que antes de estrenar ya tenía los mejores augurios.

Además, es la directora creativa de Roses are Roses, la empresa de belleza personal y para el hogar, que comparte con su marido, Lucas Bocchino. Y es, ante todo, una mujer, esposa, madre y abuela feliz con la familia que construyó junto a Boccino, sus hijos – Tomás Frigerio (de su primer matrimonio con Eduardo Frigerio) y Josefina Bocchino – y sus nietos Olivia, Ramón y Jacinta.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Andrea Frigerio: Muy pleno. Mi familia está muy bien, tengo un marido hace 35 años que me ama y lo amo, somos muy amigos, la pasamos bien, nos divertimos, nos encanta estar juntos. Tengo dos hijos muy buenos que me dan muchísimas satisfacciones. Tomy, el mayor, tiene tres hijos que me aman y los amo, y tengo a Fini (29) que para mí sigue siendo una beba y me da mucha alegría. Después tengo tres hermanas con las que somos amigas y nos llevamos muy bien. Tengo, además, muchas amigas y amigos y relaciones a largo plazo que cultivo mucho. Todo esto es mi tesoro. Además, está todo lo profesional.

Noticias: ¿Cuál es su propósito de vida hoy?

Frigerio: Ser feliz y hacer felices a los que están conmigo. Para mí la vida es para vivirla con alegría y felicidad. Disfrutarla, sacarle el jugo, es tan preciosa. A mí me gustaría vivir eternamente. Yo estudié Biología y entiendo que en cualquier momento vamos a encontrarnos con esa novedad. Vamos a vivir cada vez más años y vamos a lograr dominar la biología. Leo todo el tiempo sobre ese tema.

Noticias: ¿Qué le dice el espejo?

Frigerio: Yo circulé por la moda no sólo acá sino en el mundo y tuve la posibilidad de modificar el paso del tiempo en salas de cirugía. Sin embargo, no lo hice. Yo no uso ni bótox. Tengo buena genética, buena piel y me gusta encontrarme con mi familia en mi cara. Me encanta encontrar a mi mamá en mis ojos, a mi papá en mis cejas. Me encanta ser la hija de mi mamá y de mi papá, la nieta de mis abuelos, yo me los encuentro en el espejo. Ellos ya no están físicamente, pero yo los tengo muy presentes. Hablo con ellos, me los llevo al escenario, los siento cerca. Yo, no sólo biológicamente sino energéticamente, soy la hija de Marta y Enrique y la nieta de Paulette, Bernardo, Luisa y don Pancho. Me gusta ser la que soy. No me asusta el paso del tiempo.

Noticias: Hablemos de la actuación. ¿Qué es actuar y cómo se siente en el escenario?

Frigerio: Los actores y las actrices tenemos la posibilidad de ser otras personas, eso no le pasa a nadie más. Con lo curiosa que soy, imagínate lo que significa para mí ser otras personas, conocer otros mundos, vivir otras vidas. Es apasionante y yo me lo tomo muy en serio. Estudio profundamente al personaje y, además, no lo juzgo, lo dejo ser y le presto mi instrumento para que el personaje se exprese. Entonces, es una fiesta. Es muy mágico lo que pasa, casi imposible de explicar la sensación.

Noticias: ¿Por qué aceptó participar en “Desde el jardín”? ¿Qué tuvo en cuenta? ¿Qué la motivó?

Frigerio: Yo hice bastante teatro y había decidido no hacer más porque cada función es como un partido de la Selección. Uno pone mucha energía, se da completamente, está en el escenario sin red, es un juego donde uno es preciso y no puede fallar. Estás muy concentrado, ponés mucho el cuerpo. Ni hablar si tenés que irte de gira, que yo hice muchísimo. Me llegaron muchas propuestas de teatro, pero no quería asumir este tipo de compromiso, porque, además, soy muy responsable.

Noticias: ¿Y qué le pasó con esta obra?

Frigerio: Primero, me lo ofreció alguien que yo quiero y admiro mucho y que, además, es mi mentor, que es Guillermo Francella. Trabajé mucho y me gusta mucho trabajar con él. Es la persona que me tendió la mano para que yo fuese la que soy hoy. Es muy inteligente, muy buen compañero y tiene, además, un talento descomunal. Después de la obra, yo vengo de una familia muy lectora y ellos me hacían leer ciertos libros de acuerdo con mi edad y después los debatíamos. Eso me pasó con “Desde el jardín” en mi adolescencia. Después salió la película y todos fuimos al cine a ver a Peter Sellers. Además, que el director fuera Marcos Carnevale, con el que había trabajado, pero no en teatro, y tenía ganas de que me dirigiera. Estaba todo bien, el teatro, los compañeros. Si yo decía que no a esta obra, tenía que decir que no al teatro para siempre. Porque me llamaron para jugar en la Selección. Mejor que esto no me iba a pasar.

Noticias: ¿Tiene ritos o cábalas en el teatro?

Frigerio: Sí, tengo un parlante grande en mi camarín y cuando me dicen que falta poco para salir a escena pongo un tema de Barry White, siempre el mismo. Entonces, todos saben que tienen que salir de sus camarines y juntarnos en lo que se llama el patio de actores. Ahí bailamos, nos reímos, pongo uno o dos temas más cualquiera, nos abrazamos. Después se suma Guillermo, Martín Seefeld dice algo y entonces estiramos la mano en círculo y todos juntos decimos el nombre de la obra. Ahí yo pongo el tema Felicitá, nos abrazamos y nos deseamos buena función. A todos les digo “buen viaje”, porque para mí es un viaje. Te lo estoy contando y me emociona. Yo soy la última que sube al escenario y cuento los escalones, que son 25. Cuando piso el último, me persigno tres veces, después la invito a mi mamá al escenario, a mi papá, les digo que vamos a jugar, que nos vamos a divertir y que quiero tenerlos conmigo. A veces, a mis abuelos, a una amiga que se murió, y después le rezo a la Virgen. Finalmente, hago cosas con la boca para aflojarla y digo mis parlamentos de la primera escena. Ya ahí soy Eva Rand, no soy más Andrea.

Noticias: ¿Qué es el éxito para usted?

Frigerio: Salir al escenario y ver la sala llena es muy impactante. Eso es éxito. Pero también te puede pasar que la sala esté llena, que te vaya bien, pero vos no sos feliz con lo que estás haciendo. Ahí no hay éxito personal. Creo que es más complejo que sólo el éxito de que la gente vaya, es cómo te atraviesa a vos en ese momento esa circunstancia. Yo siento que estoy pasando un momento de mucho éxito porque estoy haciendo lo que quiero y la respuesta del público es excelente.

Noticias: ¿Y en su vida personal?

Frigerio: Es un éxito que fui construyendo día a día durante muchos años, tomando decisiones chiquitas, me he equivocado, he ido para atrás, para adelante, es una cosa artesanal. Yo no negocio mi felicidad, no la negocio nunca. Siempre hago lo que quiero hacer, a veces pienso que quiero hacer algo y después me doy cuenta de que no era tan así, pero pocas veces. Yo no soy temerosa, soy segura, pero doy pasos muy cortitos. No soy lanzada.

Noticias: ¿Cómo le gustaría que la recuerden?

Frigerio: Como quieran, como los haya impactado a cada uno, si es que los impacté. Quizás como una persona luminosa. Creo que soy eso, en el sentido de dar energía, de estar presente, de ayudar a los demás a que brillen. Eso me pasa.