La Mirthoneta: Legrand festejó el triunfo argentino con un té en su casa

Como cada domingo a las 17.30, Mirtha Legrand reunió a su círculo íntimo en su casa de Barrio Parque para el clásico té dominical, aunque esta vez la merienda tuvo un condimento extra: la clasificación de la Selección a semifinales tras vencer a Suiza por 3 a 1, con goles de Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que dejó al equipo de Lionel Scaloni a un paso de la final y con Inglaterra como próximo rival.

La protagonista de la mesa fue una torta de bizcochuelo con forma de pelota de fútbol, decorada en celeste y blanco en homenaje a la camiseta albiceleste. Entre risas, cotillón patrio y banderas argentinas, el grupo —integrado por Teté Coustarot, Dany Mañas, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina— entonó cánticos futboleros en honor al plantel nacional durante toda la tarde.

Coustarot fue quien retrató la reunión en sus redes sociales: "Así celebró la Mirthoneta", escribió en sus historias de Instagram, acompañando la publicación con imágenes y videos del festejo casero que rápidamente se viralizaron entre los seguidores de la diva.

El detalle más comentado de la jornada fue una estampita con la imagen de la propia Mirtha, ya consagrada por el humor de las redes como la "patrona" de la Scaloneta. La pieza se suma a la seguidilla de memes que la tienen como protagonista desde el arranque del Mundial: primero fue comparada con Cleopatra en la previa del cruce con Egipto, después apareció ambientada entre los Alpes suizos, y ahora, de cara a la semifinal, los usuarios ya la enfrentan virtualmente con la fallecida reina Isabel II.

El té de los domingos, además de una costumbre familiar, es un ritual que Legrand sostiene desde hace años junto a otros habitués como Martín Cabrales, Alfredo Corti, Gino Bogani y su hija Marcela Tinayre, y al que en ocasiones se suma Susana Giménez. Según contaron sus allegados, la actualidad política, los estrenos teatrales y, desde hace algunas semanas, cada detalle del Mundial son moneda corriente en la sobremesa de Barrio Parque.

La devoción futbolera de la diva no es nueva: la propia conductora suele recordar que presenció, de una forma u otra, la totalidad de las Copas del Mundo disputadas desde 1930, incluidos los tres títulos que consiguió la Argentina. Con la Selección ya instalada entre los cuatro mejores equipos del certamen, todo indica que el próximo domingo la merienda en Barrio Parque volverá a teñirse de celeste y blanco.