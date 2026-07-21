Minerva Casero: "No doy nada por sentado"

“Desde los 3 años jugaba actuando con papá (Alfredo). Pero el comienzo de mi profesión como actriz fue hace 10 años, haciendo tiras en tevé. Aunque ya a los 7 me convocaban para doblaje de voces”. Minerva se expresa con una dicción que sorprende, modula cada palabra y usa un vocabulario fluido, lo cual no sería un rasgo frecuente de su generación. Canta y se mueve por el escenario —“por suerte no bailo tanto”, dirá— y construye el personaje de Anastasia, la hija más pequeña del último zar de Rusia, que la revolución bolchevique exterminó. Cuenta la historia que su abuela huye a París y recibe versiones acerca de su nieta, quien estaría viva. Decenas de falsas Anastasias la visitarán para cobrar la recompensa que ofrece, pero no distingue en ellas a la niña que dejó en San Petersburgo, con las jóvenes que se le presentan. Anya, una chica sin familia, que busca sus orígenes, se anima a viajar para hacerse pasar por la princesa… “Anastasia, el musical” fue escrito por Terrence McNally con música de Stephen Flaherty y se inspira en una película. Presentado en la calle Corrientes, está a la altura de los mejores musicales de Broadway y cuenta con un destacado elenco que reunió a 2 mil artistas de varios países, para un casting que decantó en unos 20. Marcelo Rosa, el director general, lidera el montaje que no es una réplica, ya que trabajó para que la pieza adquiriera una identidad propia para la versión argentina. Con música en vivo de la orquesta sinfónica Aeropuertos Argentina, en la escenografía se utilizan proyecciones originales de Broadway, que aportan riqueza visual. Como el musical transcurre en Leningrado (San Petersburgo) y el final en París, la sala del teatro Astral está sutilmente aromatizada con fragancias de notas frescas y florales, aromas que envuelven al espectador en una experiencia inmersiva. Estamos en el teatro, ocupando un par de butacas con Minerva, cuando faltan algunas horas para que se levante el telón.

Noticias: Sos hija del actor y cantante Alfredo Casero (63) con Marisa Rogel (60), artista plástica, separados. ¿Cómo es el vínculo con cada uno?

Minerva Casero: Mi madre es muy presente y cuidadosa, muy constructiva, quiere que crezca, que amplíe mis horizontes. Tengo una gran relación con ella. Y papá siempre me apoyó, me llevo súper bien. Con él fue lo normal a lo largo de los años. De chiquita muy pegote; he sido adolescente y le di menos bola, y más grande, más bola. Hoy tenemos una relación muy amorosa y muy amistosa. Puedo charlar con él muchas cosas, que quizá otros no puedan. Papá tiene muy poco prejuicio con los sentimientos, ahondar en el mundo emocional no lo incomoda. Y eso es algo que a mí me ayudó mucho, se lo agradezco un montón.

Noticias: En el 2000 se fueron a vivir a Puerto Madryn. Tu primera infancia fue patagónica. ¿Qué recuerdos tenés de aquel tiempo?

Casero: Nací en Buenos Aires y era una bebita cuando nos mudamos. Volví en 2005. Fui al jardín de infantes en Puerto Madryn, una experiencia muy linda. Tengo recuerdos agradables, obviamente los de una niña… a mí me gusta mucho la naturaleza, los lugares calmos. Por eso me costó un poco volver a Buenos Aires, sentí el cambio de ritmo de vida, lo mismo fue para mis padres. No recuerdo mucho más, pero haber pasado esos años en ese entorno, fue especial, dado que dicen que los primeros 5 años de un niño son constitutivos y formativos. Y ahí, frente a la playa, en esa casa pintada de naranja y azul, mirando a través de la ventana, fue hermoso.

Noticias: ¿A tus medio hermanos Nazareno y Guillermina los ves a menudo?

Casero: No distinguimos medios hermanos, fuimos criados como hermanos (Nazareno, actor y Guillermina, hijos de Claudia Galar). Tengo una relación más que estrecha con ellos, somos muy unidos. Claro que a veces se interponen horarios de trabajo. Los domingos no puedo hacer programa, los fines de semana son álgidos y durante la semana también se nos complica. Pero cuando podemos, nos juntamos a comer asado, pastas… Tengo 4 sobrinos amorosos, los hijos de mi hermana.

Noticias: Tu incursión por la música…

Casero: Mi primer disco ET, un formato especial con 7 temas, lo saqué el año pasado, con producción independiente. Fue más bien un capricho mío con géneros diferentes, bachata, bolero, R&B y Pop alternativo. Soy una taurina muy creativa, mi padre diría que tengo mucho tesón. Cuando hay algo que quiero lograr, soy más perseverante que explosiva. Y voy pasito a pasito hacia el lugar. No soy de una carrera de picos, si bien son inevitables en nuestro rubro, trato de ser más constante, más que estallar con algo. No busco el hit. Sí me sostengo y me mantengo. Soy muy perseverante.

Noticias: ¿”Anastasia” es tu primer musical?

Casero: Sí. Es mi primera experiencia, aunque hubo algunas sueltas, breves… Cuando me confirman para hacer “Anastasia”, hice un curso que se llama “Tu experiencia Broadway”. Los alumnos interesados viajan para tomar clases con un montón de profesores que actúan en Broadway, muchos son actores en cartelera, otros son profesionales de la voz. Después de una selección de profesores y clases, y uno cursa allí un intensivo. No hay una sede. Vas instalándote en distintos lugares. Nosotros lo hicimos en Nueva York, con mucho frío. Son ediciones itinerantes. Y más allá de las clases, aprendés códigos. Para mí, el código de la comedia musical era nuevo, desconocido. Y estuve rodeada de gente de ese medio. Aprendí un montón de los profesores y de los compañeros. Mi formación fue siempre con profesores particulares, esto fue distinto. Me gustaría anotarme en alguna universidad y darle un marco más formal a mi carrera. Pero cuando trabajás mucho, es difícil cumplir. Lo que sí, siempre estoy estudiando.

Noticias: Tenés un notorio nivel de autoexigencia.

Casero: Brutal. Una vez que se me indica algo, lo anoto en mi memoria para no fallar. Trabajo también para aflojar un poco la exigencia. Al principio, trabajar los fines de semana me costaba mucho. Tuve que aprender a darme lugar para el descanso y en la semana es más difícil, porque en la semana la gente no descansa y me llamaba… ahora logré que el lunes sea mi día libre. El lunes es mi domingo.

Noticias: Ventajas y desventajas de ser la hija de…

Casero: Ventajas, muchísimas. En principio, ser visible, tener contactos y conexiones con grosos, dignos de admirar en el rubro que me gusta. Tener guía, a quién mirar, saber a quién pedir ayuda. Como desventaja, uno sabe que carga con un prejuicio del otro, simplemente porque el otro ya conoce de dónde venís. Aprendí que eso no me condicione tanto. Pero sí sé que sucede y aprendí a no tomármelo tan personal. Y a entender que la incomodidad es un prejuicio y tengo que sacármela de encima.

Noticias: Nada está completamente determinado por la genética; el ambiente y la experiencia pueden modificar quiénes somos, postula la epigenética. Pero, ¿te imaginabas no siendo artista?

Casero: Hay muchas cosas que podría haber hecho y podría hacer. Me interesan muchas cosas. Lo que tiene que ver con lo humano, la gente por fuera de lo que hago, aunque todas tiene que ver con el arte y la comunicación. Se siente un fueguito adentro que es muy difícil de ignorar. Padre, hermano, mi abuela (la madre de Alfredo) cantaba en su casa y con talento. Fui estimulada, por supuesto. Me encanta lo que hago. Y es una manera de ver el mundo. Ser artista me define, pero podría hacer algo como atender gente, cuidar, escuchar al otro.

Noticias: Vida afectiva guardada bajo varias llaves ¿o podés contar algo sobre tu pareja?

Casero: Convivo con un ingeniero y me va muy bien. Creo que la convivencia tiene mala prensa. Hay algo que valoro y es acompañarse mutuamente en los momentos de la vida. Espero que me salga bien, ya llevamos algunos años juntos. Cuando amás a alguien sanamente, usás mejor tu energía. Yo siento que nuestra relación es amorosa, que nos incentivamos a crecer en nuestras profesiones en vez de hacer lo contrario. Tuve y tengo un padre público, y a mi madre nunca le gustó la exposición, no era su decisión de vida. Entonces yo trato de ser cuidadosa, yo elegí este camino, pero no tengo por qué involucrarlo a él.

Noticias: ¿Vivís del arte? ¿Cómo es tu relación con el dinero?

Casero: Vivo del arte, siempre lo hice. Mis padres nunca me dijeron: “Te vas a morir de hambre si sos artista”. Y eso fue muy importante para mi seguridad en la profesión y mi autoestima. En mi casa se vivía del arte. Y ése fue un gran privilegio. Entiendo que el arte es un camino de vaivenes, pero en mi casa siempre se decidió seguir para adelante y trabajar. Y, afortunadamente, siempre tuve trabajo. E intento cuidarlo todo lo que puedo siendo responsable. Si uno no tiene el ejercicio de ser una persona responsable, en todas las áreas de la vida, las cosas no se construyen ni mejoran, por más talento y suerte que tengas. Es verdad que tuve más suerte que otros y lo valoro y agradezco. Pero sí es verdad también, que no doy nada por sentado.