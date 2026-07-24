En la última fase del Mundial, un virulento fenómeno comunicacional transformó el universo digital, instalando de manera coordinada y masiva una narrativa de hostilidad global denominada en el país como la "campaña antiargentina". Lo que comenzó como un conjunto de disputas aisladas en el marco de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 derivó rápidamente en un operativo transnacional de desprestigio cultural y político que hoy divide las opiniones globales.

Según informes de consultorías digitales como Ad Hoc en El Extremo Sur, esta ola digital se cimentó sobre tres ejes discursivos muy específicos: la catalogación sistemática de la sociedad argentina como racista, el cuestionamiento de los méritos deportivos mediante conceptos viralizados como el hashtag ArgenFIFA o mundial amañado, y la impugnación a la alineación geopolítica del gobierno de Javier Milei con naciones en guerra como Israel, que se encuentra severamente cuestionada tras su incursión en la Franja de Gaza.

Ante la virulencia del fenómeno, la última reacción del mandatario fue la de subir, en su cuenta de Instagram, una imagen suya descubriendo la casaca de la selección argentina de fútbol haciendo referencia a la pose utilizada por Superman en sus comics. "Viva la Argentina, carajo" , es el mensaje utilizado en el retrato presidencial, como contraofensiva ante los cuestionamientos en las redes sociales.

No fue la única intervención sobre el tema, por parte del Jefe de Estado. Hace unos días, Milei fijó posición recurriendo a su habitual ecosistema digital de la red social X. El mandatario compartió de forma enigmática una célebre frase atribuida al ex primer ministro británico Winston Churchill: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida". Asimismo, buscó infundir un tono de épica soberana al publicar un mapa del territorio nacional pintado con los colores celeste y blanco acompañado de la leyenda: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos".

El mandatario además convalidó los análisis de intelectuales de su entorno, como el escritor Agustín Laje, afirmando que el kirchnerismo validó discursos de la agenda progresista internacional que debilitaron históricamente la imagen nacional. De esta forma, el oficialismo reconfiguró el ataque externo para capitalizarlo políticamente, transformando la oleada de difamaciones digitales en una medalla de resistencia ideológica frente al plano internacional.

El origen y la masificación de esta campaña digital respondieron a una dinámica algorítmica donde la indignación generó el mayor rédito de audiencia. El analista de asuntos públicos digitales Lucas Malaspina explicó en una entrevista que la traducción automática y simultánea en plataformas de alto impacto como TikTok, X, YouTube e Instagram catalizó la globalización del conflicto, permitiendo que millones de usuarios extranjeros consumieran e intervinieran de forma masiva en el debate. La vertiginosa circulación de contenidos polémicos e imágenes sesgadas capturó el interés de celebridades de peso internacional, quienes amplificaron la hostilidad. El actor estadounidense Samuel L. Jackson recurrió a sus plataformas masivas para catalogar a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo, convocando activamente a no apoyar al plantel albiceleste.

Desde las terminales de la oposición de corte kirchnerista se argumentó que el verdadero origen del desprestigio internacional residía en las propias provocaciones del presidente y en las controvertidas expresiones de algunos de sus funcionarios afines. El foco opositor apuntó a eventos como la sanción diplomática de la Embajada de Francia contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien fue declarada persona non grata tras caracterizar despectivamente a la selección francesa en sus redes sociales.

Sectores críticos sostuvieron de este modo que la política exterior y de ajuste del oficialismo era el factor que deterioraba la reputación del país en el plano internacional. En la vereda opuesta, los sectores aliados a La Libertad Avanza rechazaron la etiqueta colectiva de racismo alegando una aplicación errónea de los lentes históricos norteamericanos sobre la realidad constitucional argentina, que garantiza igualdad de derechos desde hace más de siglo y medio. El conflicto digital, lejos de terminar, se sigue dirimiendo en la arena virtual.

