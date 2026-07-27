Sigue el conflicto: así reflejan hoy los diarios brasileros el enfrentamiento de Milei con Lula

La relación entre el presidente argentino Javier Milei y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se transformó, desde antes incluso de la llegada del líder libertario a la Casa Rosada, en uno de los vínculos bilaterales más tensos de la historia reciente entre Argentina y Brasil. Lo que comenzó como una confrontación ideológica durante la campaña presidencial de 2023 evolucionó hacia una crisis diplomática permanente, alimentada por declaraciones personales, diferencias sobre el rumbo político de América Latina y el alineamiento de Milei con el expresidente Jair Bolsonaro y su espacio político.

El enfrentamiento alcanzó un nuevo punto de máxima tensión en estos días, cuando el mandatario libertario viajó a San Pablo para respaldar públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex Jefe de Estado. En ese apoyo, Milei lanzó nuevos ataques contra Lula en territorio brasileño, provocando que el gobierno de Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires y emitiera una protesta diplomática formal. Sin nombrarlo directamente en algunos tramos pero aludiendo de forma explícita a sus antecedentes judiciales, el líder libertario calificó a Lula de "ladrón" , "presidiario" , "convicto" y "totalitario".

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula”, afirmó Milei en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) desarrollado en un miniestadio paulista, donde oficializó su respaldo a los candidatos brasileros de cara a los comicios de octubre. En el discurso, también instó a los asistentes a frenar el avance de la izquierda, exclamando que es momento de terminar con la "basura socialista y los zurdos ladrones".

Las declaraciones generaron una inmediata respuesta institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino y posteriormente llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires. Fuentes del Palacio de Itamaraty calificaron las expresiones de Milei como una afrenta directa al jefe de Estado brasileño y a las instituciones del país. La decisión representó una de las medidas diplomáticas más severas adoptadas por Brasil contra Argentina en décadas y evidenció el deterioro alcanzado por la relación bilateral.

La prensa brasileña reflejó ampliamente la escalada. O Estado de S. Paulo describió el episodio como una profundización del aislamiento diplomático argentino y destacó que, por primera vez desde el retorno democrático, un presidente argentino viajaba a Brasil para participar de un acto partidario opositor sin mantener contactos con el gobierno federal. El tradicional diario paulista también remarcó que la relación económica entre ambos países continúa siendo estratégica pese al enfrentamiento político y advirtió sobre los riesgos que la confrontación podría generar para el Mercosur y para la coordinación regional.

Por su parte, Valor Econômico centró su cobertura en las implicancias económicas de la crisis. El principal diario especializado en negocios de Brasil subrayó que la disputa política ocurre entre los dos mayores socios comerciales del Cono Sur y analizó el impacto potencial sobre inversiones, cadenas industriales y comercio automotor. El periódico sostuvo que, pese a la tensión entre los presidentes, empresarios brasileños y argentinos continúan reclamando estabilidad institucional para preservar un intercambio comercial que representa miles de millones de dólares anuales y constituye uno de los pilares de la integración regional.

Otros medios brasileños, entre ellos Folha de S.Paulo, O Globo y las cadenas GloboNews y CNN Brasil, coincidieron en señalar que la visita de Milei consolidó su alianza estratégica con el bolsonarismo y profundizó el enfrentamiento con Lula. Varias coberturas destacaron que el mandatario argentino decidió intervenir abiertamente en la política interna brasileña respaldando al principal adversario electoral del presidente, una conducta considerada inusual entre jefes de Estado de países vecinos. También remarcaron que el viaje reforzó el liderazgo regional que Milei busca ejercer entre los movimientos conservadores latinoamericanos junto con figuras cercanas al bolsonarismo y al expresidente estadounidense Donald Trump.

La confrontación entre Milei y Lula combina diferencias ideológicas, rivalidades personales y estrategias geopolíticas contrapuestas desde los inicios de la gestión de amobos gobernantes. Mientras Lula Da Silva impulsa una política exterior basada en el fortalecimiento de los BRICS, la integración sudamericana y una mayor autonomía respecto de Washington, Milei promueve una alianza privilegiada con Estados Unidos e Israel, cuestiona los organismos multilaterales tradicionales y reivindica una red internacional de gobiernos liberales y conservadores. Esa divergencia convirtió una disputa verbal iniciada durante una campaña electoral en una de las mayores crisis diplomáticas entre Argentina y Brasil desde la recuperación democrática, con repercusiones que exceden el plano bilateral y proyectan sus efectos sobre el equilibrio político de América Latina.

El origen del conflicto entre ambos líderes puede rastrearse hasta la campaña presidencial argentina de 2023. En diversas entrevistas, Milei calificó a Lula como un "comunista corrupto" y cuestionó que hubiera recuperado sus derechos políticos tras la anulación de las condenas de la Operación Lava Jato. El entonces candidato sostuvo que no mantendría relaciones personales con gobiernos de izquierda y anticipó que privilegiaría vínculos con países gobernados por fuerzas liberales o conservadoras. Desde Brasil, las declaraciones fueron interpretadas como una ruptura cuasi histórica en la política exterior argentina, que se caracterizaba por preservar la relación estratégica con el país sudamericano independientemente del signo político de los gobiernos.

Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, el líder brasilero decidió no asistir a la ceremonia de asunción presidencial del 10 de diciembre de 2023. En representación de Brasil concurrió únicamente el canciller Mauro Vieira, una decisión considerada en ambos países como una señal del deterioro diplomático. En contraste, uno de los invitados de mayor perfil internacional fue el expresidente Jair Bolsonaro, con quien Milei mantuvo una reunión de alto contenido simbólico. Aquella imagen fue interpretada por buena parte de la prensa brasileña como la confirmación de que el nuevo mandatario argentino privilegiaría su relación con el bolsonarismo antes que con el gobierno constitucional brasileño, un hecho que se mantuvo hasta ahora.