Alejandro Fantino no perdona a Rosalía tras la polémica: "Nos boludeó y lo disfrutó"

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una de las mayores controversias en redes sociales y meios posteriores a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina luego de interactuar en sus redes sociales con una publicación de Mia Khalifa que celebraba el triunfo español y se burlaba de la derrota del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. El episodio, que se viralizó en cuestión de minutos, derivó en una fuerte reacción de usuarios argentinos, pedidos de boicot a sus recitales en Buenos Aires, una ola de solicitudes de devolución de entradas y, finalmente, un pedido público de disculpas de la artista catalana.

La polémica comenzó cuando la influencer y ex actriz porno Mia Khalifa publicó un video grabado desde Nueva York celebrando la consagración española mientras sonaba de fondo "La Perla", uno de los temas más populares de Rosalía. El clip estaba acompañado por un mensaje de burla hacia la derrota albiceleste, utilizando el apodo despectivo sobre la inmadurez y la arrogancia que algunos usuarios españoles dirigieron para los argentinos. Rosalía interactuó con ese contenido mediante un "like" y posteriormente lo compartió, un gesto que fue capturado por numerosos usuarios antes de que la publicación fuera eliminada.

La controversia trascendió las redes sociales y llegó al mundo del streaming. En una entrevista, Alejandro Fantino cuestionó duramente la actitud de la cantante española y sostuvo " No se tiene que llevar ni un peso de los argentinos, nos boludeó y lo disfrutó". En ese contexto manifestó que las disculpas no modificaban el daño provocado y apuntó contra el empresario Diego Finkelstein, responsable de DF Entertainment, la productora vinculada a la organización de los recitales en el país. Fantino le reclamó públicamente que analizara bajar los shows previstos y consideró que la artista debía asumir las consecuencias de haber respaldado una publicación interpretada como ofensiva para millones de argentinos.

De esta manera, el pedido de amedrentar a la artista europea solicitado por el fundador de la plataforma streaming Neura se sumó a las reacciones virales en redes sociales. Desde hace días, en X, Instagram y TikTok comenzaron a multiplicarse mensajes convocando a cancelar los recitales que la artista tiene programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. También aparecieron tutoriales explicando el procedimiento para solicitar el reembolso de las entradas y numerosos fanáticos anunciaron públicamente que desistían de asistir a los conciertos. Por su parte, distintos medios españoles y latinoamericanos reflejaron la existencia de esa campaña de boicot, mientras que en redes sociales se viralizaron publicaciones de personas que ofrecían vender o devolver sus tickets.

Frente al crecimiento del conflicto, Rosalía publicó dos historias de Instagram intentando desactivar la crisis. En la primera escribió textualmente: "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", acompañando el mensaje con emojis de llanto. Poco después difundió una segunda historia con una bandera argentina y un corazón junto al mensaje: "Solo tengo amor x Argentina". La cantante sostuvo que nunca tuvo intención de burlarse del seleccionado argentino y atribuyó lo ocurrido a no haber advertido el contenido del texto que acompañaba el video de Mia Khalifa, afirmando que únicamente reaccionó porque estaba sonando una de sus canciones.

Las disculpas, sin embargo, no alcanzaron para cerrar la discusión. Una parte importante de los usuarios argentinos consideró que el arrepentimiento llegó únicamente después del fuerte rechazo generado por el episodio y cuando comenzaron a aparecer señales de un eventual impacto económico sobre la gira prevista en Buenos Aires. Medios argentinos y españoles coincidieron en señalar que el enojo se mantiene y que muchos seguidores calificaron la explicación de insuficiente o tardía.

Paralelamente comenzó a observarse un fenómeno poco habitual para un espectáculo con localidades prácticamente agotadas. Numerosos compradores iniciaron trámites para solicitar la devolución de sus entradas, mientras otros optaron por revenderlas en plataformas digitales o en redes sociales. Aunque no existen cifras oficiales difundidas por la productora sobre la cantidad de devoluciones efectuadas, diversos medios reflejaron un incremento significativo de solicitudes de reintegro y un notable aumento de publicaciones ofreciendo entradas en reventa pocos días antes de los conciertos.

El caso de Rosalía quedó además enmarcado dentro de una serie de episodios protagonizados por figuras internacionales tras la final del Mundial. Entre ellos sobresalió el del actor Samuel L. Jackson, quien compartió publicaciones que calificaban a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo, situación que también provocó una fuerte reacción de usuarios argentinos y fue interpretada por distintos comentaristas como parte de una campaña internacional de cuestionamientos hacia el país luego del torneo. En ese mismo contexto también se registraron polémicas con otras celebridades que respaldaron publicaciones críticas hacia la selección argentina y posteriormente debieron salir a ofrecer explicaciones o disculpas públicas.

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los casos más resonantes sobre el impacto que pueden tener las interacciones de una figura pública en redes sociales. Un simple "like" a Mia Khalifa, que venía realizando una campaña digital alentando a los rivales de la Scaloneta, desencadenó una crisis en el próximo show de la cantante de "Malamente" que afectó a la percepción de una parte de su público argentino y puso bajo presión una gira que, hasta antes de la final del Mundial, aparecía como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en Buenos Aires.