Novaresio enfrentó a Sturzenegger por el proyecto para liberar el precio de los libros

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el periodista Luis Novaresio protagonizaron un ida y vuelta en Twitter por el anteproyecto oficial que busca derogar la Ley 25.542, la norma que fija un precio único para los libros en todo el país. El cruce arrancó cuando Sturzenegger le agradeció a Novaresio el envío de una nota de la Cámara del Libro y cuestionó que la ley, a su entender, funcione como un cartel legal. Para graficar su idea, citó el propio libro del periodista, "Todo por Amor, pero no Todo", que hoy se consigue a distinto precio en librerías, Kindle y Audible, para argumentar que la lógica de precio único ya no se sostiene frente a las plataformas digitales y que ni siquiera el propio Novaresio escapa a esa realidad.

Novaresio respondió con ironía: le marcó que en todo el planeta las ediciones en papel, digital y audio tienen valores distintos por sus costos de producción, y lo invitó a recibir a la industria editorial antes de opinar desde lo autorreferencial, mientras le ofrecía, entre chicanas, enviarle la novela.

Días después, el conductor calificó de "un modo sofisticado de la maldad" la intención de hacer desaparecer a libreros y editoriales independientes de cada barrio del país. Sturzenegger le retrucó que la ley solo prohíbe ofrecer descuentos y no impide vender en librerías, y relató —sin precisar la fuente— que un librero amigo habría tenido que subir el precio de las Crónicas de Narnia de 40.000 a 99.000 pesos por la normativa vigente. Además, enmarcó la derogación dentro del proyecto de libertad individual del presidente Javier Milei y la comparó con otras batallas regulatorias, como la de farmacéuticos e inmobiliarias.

La última palabra fue de Novaresio, que le recordó al ministro que es "un servidor público, inquilino del poder", y reafirmó su respaldo a una cultura de autores y libreros nacionales sostenida por el Estado. El debate excede el Twitter: la periodista Flavia Pittella recordó en Infobae que la Ley 25.542 nació en 2001, tomando como modelo la Ley Lang francesa, y advirtió que el anteproyecto de Sturzenegger también pone en riesgo el Fondo Nacional del que depende el programa Libro % de la CONABIP para bibliotecas populares.

por R.N.