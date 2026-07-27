Banderas por Malvinas: tras el Mundial, el eco en las canchas locales

Después de que la Selección exhibiera la bandera "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, el gesto encabezado por Giovani Lo Celso se replicó durante la primera fecha del fútbol local del fin de semana, en una postal que unió a clubes de todas las categorías, de la Liga Profesional al ascenso.

En Córdoba, Belgrano festejó con la misma bandera su triunfo 2 a 1 ante Rosario Central, después de que ya hubiera aparecido en la tribuna del Julio César Villagra. En Junín, Sarmiento y Argentinos Juniors la exhibieron antes del partido, y otro trapo quedó colgado del alambrado. Newell's también repitió el gesto en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que en el Monumental el mensaje se vio pese a la derrota de River ante Barracas Central. Boca, que goleó a O'Higgins por la Copa Sudamericana, también sumó banderas alusivas en la Bombonera.

El gesto llegó además a San Martín de Tucumán, Racing, Independiente, Lanús, Godoy Cruz —que salió a jugar con una remera con la leyenda— y Atlético de Rafaela, donde los hinchas exhibieron como trofeo una bandera inglesa "robada" durante el Mundial junto al cartel reivindicativo. En varias canchas, además, se escuchó el cántico "el que no salta es un inglés". Tigre había sido pionero en trasladar el gesto a una competencia internacional: mostró la bandera tras golear a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana, lo que abrió un expediente disciplinario de la Conmebol.

El clima no es casual. Tras el festejo original, el Gobierno británico pidió formalmente a la FIFA que investigara a la Selección —el vocero del primer ministro Keir Starmer llegó a ironizar con que el Mundial no quedó en manos británicas, pero las Malvinas sí— y el organismo abrió un expediente disciplinario contra la AFA por presunta manifestación política, con el antecedente de una multa de US$ 33.000 en 2014 por un episodio similar. Consultado por la polémica, Javier Milei pidió no convertir el festejo deportivo en una reivindicación bélica y remarcó que la recuperación de las islas debe darse "por la vía diplomática".

No es la primera vez que el fútbol argentino se moviliza por la causa: cada 2 de abril, aniversario del desembarco en las islas, distintos clubes suelen rendir homenaje a los excombatientes con la misma consigna. Esta vez, sin embargo, el mensaje surgió de manera espontánea como respaldo a la Selección y dejó, por un fin de semana, las rivalidades deportivas de lado.