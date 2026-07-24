El español Sergio Ramos recreó la foto de Messi durmiendo con la Copa

Sergio Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, volvió a ser tendencia en redes tras la consagración de la Roja en el Mundial 2026, luego de compartir una foto que remitió directamente a una de las postales más recordadas de Lionel Messi después de Qatar 2022. El exdefensor viajó junto a la delegación española de regreso a su país tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resultado que le dio a España su segunda estrella mundial.

Durante el vuelo, Ramos publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram. Entre ellas se destacó una en la que aparece recostado sobre una bandera española, aparentemente dormido, junto a dos réplicas de la Copa del Mundo. La escena reprodujo, casi calcada, la que Messi compartió en 2022, cuando se lo vio descansando junto al trofeo que había perseguido durante toda su carrera, una imagen que en su momento acumuló millones de interacciones.

La coincidencia no pasó inadvertida. Aunque el español no mencionó a Messi en ningún momento, la comparación se viralizó de inmediato y buena parte de los usuarios interpretó la publicación como una burla hacia el capitán argentino, con quien Ramos protagonizó una de las rivalidades más intensas del fútbol de las últimas dos décadas, primero desde el Real Madrid y luego también en la Selección.

Junto a las fotos, el exjugador sumó un extenso texto en el que celebró haber participado de la ceremonia y haber sido el encargado de entregar el trofeo al plantel campeón. Se describió "de vuelta con las copitas", habló de "un viaje de ensueño" y remarcó que vivía "la mejor forma de volver a casa". También subrayó que sigue siendo el futbolista con más presencias en la historia de la selección española, con 180 partidos disputados.

El gesto se dio en medio de un clima ya tenso entre ambas hinchadas tras la final, con acusaciones cruzadas en redes que excedieron lo estrictamente futbolístico. España cerró además una campaña histórica en el certamen, al recibir un único gol en los ocho partidos que disputó camino al título.

La publicación reavivó el vínculo entre ambos futbolistas, que se remonta a los clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Medios españoles señalaron que el gesto "alimentaba el pique" con la afición argentina, aún dolida por la derrota. Ramos, de 40 años y sin club tras finalizar su contrato con Monterrey de México, no hizo declaraciones adicionales y dejó que la imagen hablara por sí sola.