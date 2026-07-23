La controversia en torno a la distinción individual más importante de la Copa Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo al registrarse un contrapunto conceptual entre el organismo rector del fútbol internacional y la principal entidad dedicada a la estadística deportiva. Tras la consagración de la selección de España en la final de Nueva Jersey, la FIFA resolvió otorgar el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, relegando a Lionel Messi al Balón de Plata y al atacante francés Kylian Mbappé al Balón de Bronce.

La decisión de la FIFA se fundamentó en la evaluación emitida por su Grupo de Estudio Técnico (Technical Study Group), que priorizó el equilibrio colectivo, la consistencia táctica y la solidez defensiva expuesta por la selección española a lo largo de sus ocho compromisos. Rodri actuó como el eje del esquema campeón, sosteniendo una efectividad de pases superior al 92% y liderando las métricas en recuperaciones y duelos individuales para un equipo que concedió apenas un gol en todo el torneo.

Para el criterio de los analistas de la entidad madre del fútbol mundial, el impacto estructural y el rol del volante como ancla del conjunto campeón resultaron determinantes por encima de las cifras ofensivas acumuladas por otros competidores. Un veredicto que ex futbolistas, entrenadores y periodistas criticaron en redes sociales y diversas entrevistas. El legendario ex Director Técnico del Real Madrid, José Mourinho, declaró: "Lionel Messi fue el mejor jugador de este Mundial. Estuvo a la altura en los momentos clave, lideró a su equipo durante todo el torneo y demostró, una vez más, por qué es uno de los mejores jugadores que el fútbol haya visto jamás. Los premios individuales deben basarse en el rendimiento individual, no en narrativas u otros factores".

En contraste directo con el fallo oficial, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció la elección de Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026. La IFFHS, fundada en 1984 en Leipzig y radicada actualmente en Suiza, es una organización independiente compuesta por historiadores, estadísticos y periodistas especializados de más de 120 países, reconocida formalmente por la FIFA para la documentación y homologación de registros numéricos del deporte.

Para fundamentar el premio al capitán argentino, la entidad aplicó su índice estadístico ponderado, en el cual Messi obtuvo un promedio general de rendimiento de 8,33 puntos por partido, situándose en el primer puesto de la clasificación global de la competencia. A lo largo de la historia de estas distinciones, la IFFHS ha reconocido con el galardón anual de mejor jugador del mundo y de torneos de máxima jerarquía a figuras como Luka Modrić, Robert Lewandowski y el propio Messi en ediciones precedentes.

La argumentación de la IFFHS se sostuvo en la influencia directa de Messi sobre la producción ofensiva del certamen. Con ocho goles y cuatro asistencias en ocho presentaciones, el capitán rosarino totalizó 12 participaciones directas en marcaciones, la cifra más elevada del campeonato. Su rendimiento individual guió el camino de la selección albiceleste hasta la final, sosteniendo al equipo mediante conquistas decisivas y generando un impacto cuantitativo sin equivalentes en el torneo.

Durante el desarrollo de esta edición, Messi quebró y amplió múltiples récords históricos en la Copa del Mundo. Se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones del certamen orbital y alcanzó la marca absoluta de 30 partidos jugados y más de 2.500 minutos en cancha, superando los registros vigentes de Lothar Matthäus y Paolo Maldini. Asimismo, con sus pases de gol ante Inglaterra, llegó a 12 asistencias acumuladas en la historia de los Mundiales, dejando atrás la marca histórica de Pelé.

En el plano anotador, enlazó una racha récord marcando goles de manera consecutiva en fases de eliminación directa y se transformó en el único jugador en convertir al menos un tanto en cada una de las instancias posibles de una Copa del Mundo. Con sus aportes, Messi lideró la actuación de la selección argentina en su recorrido hacia el subcampeonato mundial, reafirmando el posicionamiento competitivo de la Albiceleste en la cima del escenario internacional. Un registro impresionante y único que el Grupo de Estudio Técnico perteneciente a la FIFA prefirió no reconocer.