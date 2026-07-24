Cucurella, el defensor español, se quebró al hablar de su hijo con autismo

Marc Cucurella, lateral campeón del mundo con España en el Mundial 2026, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la gira de festejos al hablar públicamente, por primera vez con tanta apertura, sobre el autismo de su hijo mayor. Durante una entrevista con Pau Brunet, un joven creador de contenido conocido como PauPautista que también tiene Trastorno del Espectro Autista, el futbolista del Chelsea se quebró en llanto al recordar el proceso que atravesó junto a su familia.

"Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera ni un céntimo con tal de que mi hijo estuviera sano", confesó Cucurella, visiblemente emocionado, en un pasaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. El defensor también reveló un gesto íntimo hacia su hijo: "Me dejé crecer el pelo porque a él le gusta, para que si algún día me olvida, al menos pueda reconocerme por mi pelo", explicó, en referencia a su característica melena.

El futbolista contó que Mateo, su hijo mayor, fue diagnosticado cuando era muy pequeño y que la familia debió reorganizar por completo su rutina: cambios de colegio, terapias y una readaptación constante ante cada viaje o modificación de los hábitos diarios. "Es la primera vez que hablo de esto, es un tema muy personal y difícil", admitió, y remarcó que decidió compartirlo para ayudar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

Su pareja, Claudia Rodríguez, también dio su testimonio sobre los primeros indicios que encendieron las alarmas, cuando Mateo tenía apenas 13 meses. "No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención", relató. En ese momento, explicó, no relacionaba esas señales con el autismo: "Mateo era súper cariñoso y no me cuadraba que lo fuera". Con el correr de los meses y distintas consultas médicas, la pareja llegó al diagnóstico que terminaría de confirmar sus sospechas.

Tanto Cucurella como Rodríguez coincidieron en que el proceso, lejos de distanciarlos, fortaleció el vínculo familiar. "O te separa o te une", resumió ella sobre atravesar juntos el diagnóstico y la búsqueda de un colegio con las herramientas adecuadas. El testimonio del defensor se suma a una serie de gestos públicos con los que buscó visibilizar la vida cotidiana de las familias con hijos autistas, en medio de la exposición que le dio ser campeón del mundo. Cucurella remarcó que hablar de estos temas ayuda a romper la imagen de perfección que rodea a los futbolistas, y que le gustaría ser un reflejo para otros padres que todavía no se animan a dar ese paso.