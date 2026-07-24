El video con IA de las estrellas del Mundial en un geriátrico

Una cuenta de Instagram especializada en contenido generado con inteligencia artificial, @fr.aifilming, se volvió viral en las últimas horas tras publicar un video que imagina a las principales estrellas del Mundial 2026 convertidas en ancianos, conviviendo en un geriátrico. La pieza, hecha íntegramente con IA, combina hiperrealismo visual y humor para retratar cómo serían Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah, Luka Modrić y hasta Conor McGregor dentro de varias décadas, sin perder los rasgos que los hicieron famosos.

El video se acompaña de un texto que resume la idea central de la propuesta: "Ronaldo sigue discutiendo. Messi sigue ganando. Neymar sigue lesionado (se cayó de una silla). Salah sigue festejando antes de tiempo. Conor sigue volviendo. Y Modrić SIGUE CORRIENDO. Algunas cosas envejecen. Las personalidades no".

En las escenas, se ve a Cristiano Ronaldo en silla de ruedas, discutiendo acaloradamente con Messi tras perder una partida de ajedrez, en una referencia directa a la rivalidad histórica entre ambos. Neymar aparece con varios kilos de más, comiendo torta y rosquillas sin parar, mientras que Zlatan Ibrahimovic ocupa el rol de gerente del geriátrico, dando órdenes con el mismo tono desafiante que lo caracterizó en sus años de jugador. La sorpresa llega con la aparición de Conor McGregor, quien se cuela en distintas escenas pese a no ser futbolista, manteniendo su costumbre de aparecer donde menos se lo espera.

El humor del video radica justamente en eso: por más que pasen los años y los cuerpos cambien, la esencia de cada personaje se mantiene intacta. Ronaldo seguiría siendo competitivo hasta el final, Messi conservaría su costumbre de ganar sin hacer alarde, y Modrić, ya con edad avanzada, continuaría corriendo la cancha como si el tiempo no hubiera pasado.