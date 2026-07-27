El Chiqui Tapia viajo al santuario de la difunta correa para cumplir la promesa mundialista

Claudio "Chiqui" Tapia cumplió este domingo una promesa que había hecho en plena Copa del Mundo. El presidente de la AFA viajó a su San Juan natal y visitó el santuario de la Difunta Correa, en el paraje de Vallecito, departamento Caucete, para agradecer por la consagración de la Selección Argentina.

Semanas atrás, en la previa de la semifinal ante Inglaterra, el dirigente había confesado a Tiempo de San Juan que le había pedido "mucho" a la santa popular, y había anticipado que, ganara o perdiera el equipo, volvería a la provincia para cumplir con la Difuntita.

La visita se concretó con un gesto simbólico: Tapia dejó como ofrenda el traje que utilizó durante el Mundial, que pasará a formar parte del patrimonio del santuario. Durante la recorrida, los fieles que se cruzaron con él aprovecharon para saludarlo, pedirle fotos y felicitarlo por el título conseguido en Estados Unidos. Además, subió a Instagram un video de su recorrida con el mensaje: "Difunta Correa, gracias por siempre acompañarnos. San Juan, mi amada provincia, una vez más juntos".

En medio de la caminata por Vallecito, Tapia protagonizó un cruce inesperado con el exvicepresidente de la Nación y exgobernador de Mendoza, Julio Cobos, quien había llegado al lugar junto a su familia para colaborar con la Fundación Difunta Correa. Ambos recordaron un encuentro previo en la Vendimia Solidaria y Cobos aprovechó para trasladarle un saludo a Lionel Scaloni y al plantel por la consagración mundialista. El mendocino describió el clima del lugar aquel domingo con una frase simple: "Había muchísima gente. Todos buena onda".

La escena confirmó el vínculo de fe que Tapia sostiene desde hace años con la santa popular: nacido en San Juan, el titular de la AFA suele peregrinar hasta Vallecito —sobre la Ruta Nacional 141— cada vez que la Selección alcanza un logro importante, en un santuario que recibe miles de visitantes de todo el país en busca de agradecer favores o dejar pedidos.

Tapia no fue el único de la delegación mundialista en pasar por Vallecito tras el título: días antes, Thiago Almada también había peregrinado hasta el santuario para agradecerle a la Difunta con su propia visita. La postal confirma que la devoción popular por la santa sanjuanina, con más de un siglo de historia y miles de ofrendas acumuladas en el paraje, también atraviesa al fútbol argentino en sus momentos de mayor gloria.