Se fue Scaloni: los memes que quedaron de su semana en Pujato

El idilio entre Pujato y Lionel Scaloni sumó un nuevo y profundo capítulo tras la final del Mundial 2026, consolidando una relación que trasciende los vaivenes del resultado deportivo. El pequeño pueblo santafesino de poco más de 3.000 habitantes se detuvo por completo para transformarse en el epicentro de un fenómeno de gratitud popular y peregrinación. La llegada del director técnico a la casa de sus padres se convirtió en una revolución pacífica pero avasallante.

Desde el momento en que su vehículo cruzó los accesos de la localidad, cientos de vecinos montaron una guardia permanente bajo una persistente lluvia, decididos a obsequiarle un abrazo colectivo tras el exigente proceso mundialista que culminó con el subcampeonato frente a España. Lejos del aislamiento de las grandes urbes, la estadía del seleccionador nacional estuvo marcada por una cercanía extrema que desbordó la rutina del lugar.

Por supuesto, las redes sociales a través de los memes satirizaron las escenas cotidianas que incluyeron fanáticos que lo acompañaban a sol y a sombra en cada rastro de movimiento, forzando al municipio a desplegar un operativo de vallado perimetral y custodia vial para ordenar el flujo incesante de personas. Fiel a su estilo despojado, Scaloni no eligió el encierro; por el contrario, salió repetidas veces a la vereda para atender las solicitudes de una multitud que se neuromaba hora tras hora.

El entrenador firmó camisetas oficiales, banderas, el yeso de una fractura, la ropa de un perro caniche y hasta una réplica en miniatura de la icónica "Scaloneta" fabricada por un niño. Entre las ofrendas más singulares, recibió un rogel elaborado en la pastelería de su propia hermana, cajones de frutillas de productores locales y hasta una insólita oferta de dos lechones a cambio de su rúbrica. Pese al asedio constante, el estratega se hizo un espacio para recorrer las calles secundarias en bicicleta y visitar el Club Atlético Sportivo Matienzo, el rincón donde dio sus primeros pasos futbolísticos.

Este fervor pueblero y la paciencia inquebrantable del conductor frente a la marea de fanáticos desataron un fenómeno paralelo en el universo digital. Las redes sociales se inundaron de una catarata de memes ingeniosos que retrataron, con el clásico humor argentino, los intentos ficcionales de Scaloni por evadir a la multitud. El propio entrenador se sumó a la tónica descontracturada ante los micrófonos de la prensa apostada en su umbral, bromeando con que si revelaba sus planes horarios no lo dejarían pedalear en paz por los caminos rurales.

La despedida del suelo santafesino se ejecutó en absoluta reserva durante la noche del sábado, pero dejó una doble huella de gratitud. En lo físico, los fanáticos que madrugaron el domingo se toparon con un rústico cartel manuscrito, pegado por su familia en la puerta de la vivienda, que expresaba textualmente: «¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño». En el plano virtual, ya de regreso en España, el director técnico utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio con una sentida carta abierta orientada a los millones de hinchas.

En su mensaje para las redes , el entrenador expresó su agradecimiento por el cariño recibido y valoró el esfuerzo del grupo de jugadores, resaltando que la unión y el no bajar los brazos son el verdadero trofeo. Esta profunda comunión con el público es el resultado de un ciclo histórico que, tras la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, incluyó el subcampeonato en el Mundial 2026 y la Copa América 2024, consolidando un invicto histórico de 36 partidos y una renovación generacional exitosa.

La formación de Scaloni como técnico se cimentó en el fútbol italiano y español, incorporándose a la AFA en 2017 de la mano de Jorge Sampaoli. Tras el Mundial de Rusia 2018, tomó el mando de los juveniles y, con el respaldo de César Luis Menotti, asumió un interinato que se transformó en el ciclo más glorioso de las últimas décadas.

Claudio Tapia ya ha iniciado conversaciones preliminares para asegurar la continuidad de Scaloni y su cuerpo técnico de cara al próximo proceso eliminatorio. Los planes estratégicos del entrenador apuntan a profundizar el recambio generacional que comenzó a vislumbrarse en los últimos torneos, proyectando jóvenes talentos del ámbito local e internacional para asegurar que la competitividad de la Selección Argentina se mantenga intacta en las máximas citas del fútbol mundial.