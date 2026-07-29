Las vacaciones de la Scaloneta: de la playa al pago chico

Tras el Mundial 2026 que culminó con el subcampeonato, los futbolistas y el cuerpo técnico de la Selección Argentina dieron curso a sus períodos de descanso. Lejos del rigor táctico y las presiones de la competencia global, las redes sociales se transformaron en el principal escaparate de sus intimidades, revelando los diversos destinos elegidos para recargar energías antes del reinicio de las ligas domésticas.

Mientras que una parte de la delegación optó por la calidez del verano europeo y las playas paradisíacas, otros integrantes prefirieron el reencuentro con sus raíces en el invierno argentino, destacando por sobre todos el conmovedor e histórico regreso de Lionel Scaloni a la casa de sus padres en Pujato. Un merecido descanso que contrasta con una de las semanas más duras para el conjunto albiceleste tras los cuestionamientos de su comportamiento en la final del Mundial y la denominada campaña antiargentina.

El mediocampista Leandro Paredes, una de las figuras insignias de Boca Juniors, protagonizó una de las escapadas más comentadas en las plataformas digitales tras reincorporarse inicialmente a su club y disputar un partido de la Copa Sudamericana. Tras recibir un permiso especial de su cuerpo técnico, el volante organizó un viaje relámpago en un vuelo privado hacia San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

En la Patagonia, el futbolista se recluyó en un hotel de lujo con vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos: Victoria , Giovanni y Lautaro . A través de su perfil de Instagram, la pareja del deportista documentó la estadía con un álbum titulado "Escapadita de amor", donde se los vio disfrutando de cenas íntimas, caminatas abrigados frente al frío cordillerano y momentos de relax en una pileta climatizada vidriada que conectaba visualmente con el entorno nevado.

En un contraste geográfico absoluto, Nicolás Tagliafico y su esposa, Carolina Calvagni , eligieron las aguas cristalinas del hemisferio norte para aislarse del revuelo mundialista. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon primero regresó a su hogar en Francia para reencontrarse con sus mascotas, a las que les colocó la medalla de plata a modo de juego, antes de partir hacia Grecia. En las redes de Carolina Calvagni , reconocida influencer, se reflejó el día a día de la pareja en un exclusivo hotel boutique de la isla de Zante, rodeado de un entorno de arena blanca y montañas con acceso privado al mar.

Los posteos en Instagram y TikTok mostraron a la pareja compartiendo abrazos y besos al atardecer. Una de las postales más virales fue la del defensor cebando mate por la tarde mostrando su termo decorado con stickers. Grecia también fue el santuario elegido por Lautaro Martínez y su esposa, Agustina Gandolfo, quienes transformaron sus días de vacaciones en una elegante celebración familiar. El delantero y capitán del Inter de Milán viajó a la exclusiva isla de Mykonos para asistir a una glamorosa boda junto a amigos y allegados.

Las imágenes difundidas en el perfil de Gandolfo exhibieron a la pareja de gala, posando frente a los atardeceres característicos del archipiélago y disfrutando de la gastronomía mediterránea. Para el atacante albiceleste, estas jornadas significaron un valioso refugio de desconexión antes de retornar a la pretemporada en Italia, donde lo aguardan compromisos de alto calibre y el inicio de la Serie A.

Por su parte, Lisandro Martínez prefirió prescindir de los grandes lujos internacionales y apostó por la sencillez de su tierra natal. El defensor del Manchester United regresó a la calidez de su Gualeguay querido, en la provincia de Entre Ríos, acompañado por su histórica pareja, Muriel López Benítez , y su pequeña hija Aurora . El defensor fue homenajeado formalmente por las autoridades locales como Ciudadano Ilustre ante una multitud agradecida.

No obstante, el verdadero impacto digital radicó en las tiernas postales domésticas que compartió Muriel López Benítez en su cuenta de Instagram. El álbum familiar mostró el reencuentro de la intimidad litoraleña: el futbolista barriendo la entrada de la casa junto a su hija, la familia encendiendo el hogar a leña para contrarrestar el invierno y un banquete gastronómico bien argentino compuesto por milanesas a la napolitana con puré, medialunas de panadería y un flan casero con abundante dulce de leche.

GW



