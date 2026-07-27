El mileismo destacó en redes el movimiento en paseos de compras

"No se puede caminar, gente comprando, llenos de bolsas y bolsones”, manifestó un influencer vinculado a La Libertad Avanza, en su cuenta de X, sobre la gran concurrencia en el cruce de Nazca y Avellaneda, ubicado en el barrio porteño de Flores. En su recorrido grabado desde el celular, el usuario manifestó el incremento del consumo ante los índices económicos que varias consultoras dieron a conocer hace semanas. "¿Adónde bajo el consumo? me pueden explicar los Kukas perseguidos...", destacó.

En otro posteo, grabado en Unicenter, una usuaria señaló: “Increíble los que dicen que hay crisis en Argentina”. En las imágenes subidas a X se observan varios concurrentes comprando en el reconocido shopping. En la grabación se escucha la observación de la influencer destacando de que todo está "explotadísimo". Una apreciación con una narrativa similar en frases y conclusiones que al video filmado en el paseo de compras de Flores.

Según el INDEC, los últimos indicadores oficiales y privados difundidos durante julio reflejan que el consumo en la Argentina continúa transitando un escenario de recuperación heterogénea. Mientras algunos rubros vinculados a bienes durables, indumentaria y gastronomía muestran señales de reactivación, el consumo masivo todavía exhibe un comportamiento dispar y los empresarios del comercio sostienen que la mejora permanece concentrada en determinados segmentos de ingresos y regiones del país. Lejos de estar en un boom de consumo.

Uno de los principales relevamientos conocidos durante el mes fue la Encuesta Nacional de Centros de Compras elaborada por el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un informe que releva la actividad de más de setenta grandes centros comerciales distribuidos en todo el país y que comprende información proveniente de más de 6.000 locales comerciales de distintos rubros. A diferencia de una encuesta de opinión pública, el estudio del organismo oficial se basa en información estadística suministrada directamente por los establecimientos comerciales, permitiendo medir con precisión la evolución de las ventas, la ocupación de los locales y el comportamiento del consumo en los principales shoppings argentinos.

Los datos difundidos por el organismo muestran que los centros de compras continúan registrando un crecimiento de las ventas a precios constantes respecto de igual período del año anterior. El mismo informe también evidencia una mayor afluencia de público hacia los grandes complejos comerciales, impulsada principalmente por promociones bancarias, programas de financiación con tarjetas de crédito, descuentos especiales y una recuperación gradual del consumo de bienes semidurables y durables.

Dentro de los rubros con mejor desempeño aparecen indumentaria, calzado y marroquinería, artículos para el hogar, tecnología, librerías y perfumería, además de una recuperación sostenida de los patios gastronómicos y de las propuestas de entretenimiento que funcionan dentro de los complejos comerciales. Los especialistas del sector señalan que el shopping dejó de ser únicamente un espacio destinado a realizar compras para transformarse también en un centro de recreación, lo que incrementó el flujo de visitantes incluso cuando el gasto promedio todavía se mantiene por debajo de los niveles observados antes del fuerte proceso inflacionario de los últimos años.

Las cámaras empresarias observaron un cambio en los hábitos de compra. Mientras los grandes centros comerciales lograron incrementar el flujo de visitantes gracias a propuestas de entretenimiento, gastronomía y espectáculos, los consumidores mantienen una conducta mucho más racional al momento de concretar las adquisiciones. Los empresarios describen un cliente que compara precios, aprovecha descuentos bancarios, utiliza programas de beneficios y prioriza promociones antes de definir una compra.

A pesar de estas señales favorables, tanto el INDEC como las entidades empresarias advierten que la recuperación del consumo continúa siendo desigual. Mientras los centros comerciales muestran una mejora sostenida impulsada por sectores de ingresos medios y altos, el consumo cotidiano permanece condicionado por el nivel de ingresos disponibles, el costo del financiamiento y la evolución del mercado laboral. Para los analistas del sector, los próximos meses serán determinantes para establecer si la recuperación observada en los shoppings logra extenderse al conjunto del comercio minorista argentino o si continuará concentrándose en aquellos segmentos con mayor capacidad de gasto.