Un problema que Argentina se niega a resolver

Hay problemas que generan titulares durante algunas semanas y luego desaparecen de la agenda pública. La informalidad laboral no es uno de ellos. En realidad, nunca se va. Está siempre ahí, conviviendo con nosotros, atravesando gobiernos de distintos signos políticos, ciclos económicos de expansión y de crisis, reformas, contrarreformas y promesas que rara vez llegan a concretarse. Quizás el mayor problema sea justamente ese: nos acostumbramos.

Nos acostumbramos a que millones de argentinos trabajen sin aportes, sin cobertura de salud, sin acceso al crédito, sin vacaciones pagas y sin ninguna previsibilidad sobre su futuro. Nos acostumbramos a hablar de la informalidad como si fuera una consecuencia inevitable de la economía argentina, cuando en realidad representa uno de los mayores fracasos de nuestras políticas laborales y productivas. La informalidad dejó de ser una excepción hace mucho tiempo. Hoy forma parte del funcionamiento cotidiano del mercado de trabajo.

No es solo un problema laboral. Con frecuencia se analiza la informalidad únicamente desde la óptica del derecho laboral. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la relación entre un empleador y un trabajador.

Un empleo informal implica menores aportes al sistema previsional, menor recaudación tributaria, menor acceso al financiamiento y menos productividad para la economía. También significa menos posibilidades de capacitación, menor movilidad social y una enorme vulnerabilidad frente a cualquier crisis económica o personal. En otras palabras, la informalidad no solo perjudica a quien trabaja en esas condiciones. Termina afectando al conjunto de la sociedad.

Cuando millones de personas quedan fuera del sistema formal, también quedan debilitadas las instituciones que sostienen ese sistema. El Estado recauda menos, el sistema previsional se vuelve más frágil y las posibilidades de generar empleo de calidad disminuyen. Por eso resulta un error pensar que se trata únicamente de un problema laboral. Es, en realidad, un problema de desarrollo.

Insistir con las mismas recetas ya no alcanza. Durante años la discusión pública giró alrededor de una idea recurrente: aumentar controles para combatir el empleo no registrado. Los controles son necesarios y forman parte de las obligaciones del Estado. Pero creer que la informalidad se resolverá exclusivamente mediante inspecciones es desconocer la complejidad del fenómeno.

La mayoría de las pequeñas empresas no decide permanecer en la informalidad por una cuestión ideológica. Muchas veces lo hace porque no encuentra condiciones económicas que le permitan asumir el costo de incorporar trabajadores bajo las reglas actuales.

Del otro lado, miles de personas aceptan empleos informales porque la alternativa no es un trabajo registrado. La alternativa, muchas veces, es no trabajar. Mientras el debate siga reduciéndose a una discusión entre empresarios incumplidores y trabajadores desprotegidos, seguiremos observando solo una parte del problema. La verdadera pregunta debería ser otra: ¿qué incentivos estamos generando para que la formalidad resulte una opción posible y sostenible?

El mercado cambió, pero las reglas no. El trabajo de hoy no se parece al de hace treinta años. La tecnología, las plataformas digitales, el crecimiento del trabajo independiente y la transformación de los procesos productivos modificaron la forma de producir, de contratar y de prestar servicios. Sin embargo, buena parte de nuestro sistema laboral continúa pensado para una realidad que ya no existe.

Cuando las normas dejan de dialogar con la realidad, comienzan a perder la capacidad de ordenar las relaciones sociales. Y cuando eso ocurre, aparecen soluciones informales que terminan reemplazando a las instituciones.

No se trata de reducir derechos ni de promover la precarización. Todo lo contrario. Se trata de construir un marco regulatorio que incentive la creación de empleo formal y que permita incorporar a millones de trabajadores que hoy permanecen completamente fuera del sistema.

Formalizar para crecer. La discusión sobre la informalidad no debería plantearse como una disputa entre protección y flexibilidad. Esa falsa dicotomía ha paralizado durante años cualquier intento serio de modernización laboral.

La verdadera discusión pasa por encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la necesidad de generar condiciones que favorezcan la inversión, la productividad y la creación de empleo. Argentina necesita dejar de administrar la informalidad y empezar a reducirla de manera sostenida.

Eso exige políticas públicas consistentes, estabilidad económica, incentivos para la contratación formal y un debate maduro que deje de mirar el mercado laboral con categorías exclusivamente pensadas para otro siglo. Porque la informalidad no es un destino inevitable ni una característica cultural de los argentinos. Es el resultado de decisiones, o de la falta de ellas, que se acumularon durante décadas.

Y mientras sigamos aceptándola como parte del paisaje, estaremos resignando no solo empleo de calidad, sino también oportunidades de crecimiento, de inclusión y de desarrollo para el país.

* Abogado especialista en negociaciones complejas, derecho laboral y recursos humanos; exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

por Marcelo Villegas*