Arranca la Feria Rural 2026: Milei, YPF y el turismo comparten vidriera

Javier Milei presidirá el acto de cierre de la 138° Exposición Rural de Palermo, que se desarrollará del 16 al 26 de julio en el predio ferial. La ceremonia, que tradicionalmente se celebraba el sábado, este año quedó en principio reprogramada para el domingo 26 a las 11, por cuestiones de agenda del mandatario, y coincidirá con la jornada en la que se concentrará buena parte de la agenda institucional de la muestra. Milei encabezará así una edición que llega, además, con una novedad sin precedentes en la historia de la entidad: la petrolera estatal YPF debuta como main sponsor de la exposición, bajo el lema "El campo nos une", en el año en que la Sociedad Rural Argentina cumple 160 años.

La 138° edición se presenta con el 100% de la superficie comercial vendida, más de 17.000 metros cuadrados de stands, y una escala de exhibición inusual: 2.580 animales inscriptos, un 10% más que en 2025, pertenecientes a más de 100 razas de bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos y aves, con el regreso de estas dos últimas categorías tras cuatro años de restricciones sanitarias. La agenda técnica y comercial también creció: 40 remates ganaderos, rondas internacionales de negocios para genética, el lanzamiento de un nuevo Centro de Financiamiento del Agro con participación de bancos y entidades crediticias, y el Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que reunirá criadores de Argentina, Inglaterra, Irlanda, Gales, Canadá, México y Colombia.

Para el público general habrá, además, pistas de manejo 4x4, la tradicional Misa de Campo, el Encuentro Interreligioso, bandas militares, un carrusel ecuestre, exhibiciones de arte ecuestre argentino, el Museo Gaucho, la Huerta de La Rural y un remate solidario a beneficio de la Fundación Soldado. La muestra abrirá todos los días de 9 a 20 horas y podrá seguirse en vivo por streaming, por quinto año consecutivo.

Entre esos condimentos, uno de los más llamativos llega desde la Patagonia. Bariloche tendrá un espacio propio, montado por el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), con la mira puesta en un público muy específico: quienes todavía no cerraron sus planes para agosto. "Hay muchas personas que todavía están definiendo si van a viajar en agosto y queremos que encuentren en el stand toda la información necesaria para elegir el destino, tanto por la nieve como por la cantidad de actividades que ofrece la ciudad durante todo el año", explicó Cecilia Caldelari, del equipo técnico de promoción del organismo. No es un dato menor: la Rural convoca en cada edición a cerca de 1.300.000 visitantes en apenas diez días.

El gran atractivo del stand será la tradicional cascada de chocolate, que se repetirá los días 17, 18, 24, 25 y 26 de julio, siempre a las 16. "Queremos que el stand tenga vida y que la gente no solamente pase a buscar un folleto. La cascada de chocolate genera un espectáculo muy lindo, convoca muchísimo y permite que el público se lleve una experiencia muy vinculada con Bariloche", detalló Caldelari. Se sumarán degustaciones de chocolate y cerveza artesanal, obsequios (vasos, vinchas, bolsas), informantes turísticos todos los días de la muestra y, como novedad, un cuarteto de cuerdas con repertorio de folklore, tango y rock nacional, con funciones el martes 21 a las 15, el miércoles 22 y jueves 23 a las 16, el viernes 24 a las 18 y el sábado 25 a las 16.

También participarán estudiantes avanzados de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Río Negro, como informantes turísticos, y el intendente Walter Cortés estará presente durante el último fin de semana, en el acto protocolar del domingo 26, el mismo día en que Milei encabece el cierre de la muestra.

"Para Bariloche será una vidriera de gran alcance y una oportunidad para reforzar el invierno, captar nuevas reservas y seguir posicionando a la ciudad como un destino atractivo durante todo el año", cerró Caldelari. Entre novillos, financiamiento agropecuario, YPF y la llegada del Presidente, el condimento turístico de la Rural apuesta a un target bien definido: el que ya reservó sus vacaciones de invierno, o todavía está buscando el empujón final para hacerlo.

por R.N.