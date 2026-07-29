Con guardaespaldas: Alexis Mac Allister y Licha Martínez preocupados por el odio antiargentino en Inglaterra

Según reveló el medio inglés The Sun, los jugadores de la Selección argentina, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, habrían decidido contratar seguridad privada para custodiar sus hogares en Inglaterra ante el temor de posibles actos vandálicos, luego de mostrar una bandera referida a las Islas Malvinas durante los festejos por el triunfo argentino ante la selección inglesa por 2 a 1. Pese a la alarma, el propio periódico británico aclaró que tanto el defensor del Manchester United como el volante del Liverpool conservan un enorme cariño por parte de sus hinchadas y que ninguno de los dos clubes consideró necesario desplegar operativos especiales en sus viviendas.



Sin embargo, la decisión tanto de deportistas estuvo vinculada al fuerte impacto que tuvieron los festejos argentinos, especialmente después de que Lisandro Martínez apareciera celebrando con una bandera blanca que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas". En esa imagen también estuvieron presentes Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, entre otros, en una escena que despertó una importante polémica en el Reino Unido y que fue cuestionada por el mismo gobierno británico ante la FIFA. La contratación de personal de seguridad fue realizada de manera privada por los futbolistas, sin intervención del club.

El antecedente de otros episodios de violencia contra figuras del fútbol inglés también influyó en la decisión de los integrantes de la Scaloneta. En años anteriores, tras distintas frustraciones deportivas de la selección inglesa, se registraron actos de vandalismo sobre murales dedicados a algunos de los jugadores de la Premiere League, una situación que sirvió como advertencia para extremar los cuidados a los jugadores profesionales. Pero, más allá de la controversia generada por los festejos mundialistas, tanto Martínez como Mac Allister mantienen una enorme popularidad entre los hinchas de sus respectivos equipos desde su llegada a los clubes tras Qatar 2022.

La derrota de la final del Mundial 2026 frente a España por 1-0 marcó el comienzo de una intensa polémica internacional que trascendió lo deportivo. Durante los días posteriores al encuentro proliferaron en medios británicos, españoles y de otros países europeos editoriales, columnas de opinión y publicaciones en redes sociales que cuestionaron el comportamiento de algunos futbolistas argentinos, la actitud de parte de su hinchada y determinadas acciones ocurridas durante el torneo. La denominada "campaña antiargentina", aunque no existen pruebas de una acción coordinada, se describe como una suma de críticas amplificadas por las redes sociales y la polarización política.

Las redes sociales potenciaron el enfrentamiento. Influencers, exdeportistas, periodistas y celebridades europeas publicaron mensajes celebrando la derrota argentina o cuestionando la imagen que había dejado el equipo durante el certamen. Entre las voces más resonantes apareció el periodista británico Piers Morgan, quien volvió a utilizar sus redes sociales para cuestionar al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Según reprodujeron diversos medios ingleses y argentinos, el comunicador calificó al equipo como "thugs" ("matones" o "patoteros"), expresión con la que buscó resumir lo que, a su juicio, había sido la conducta de varios futbolistas argentinos durante el Mundial.

Morgan no fue el único. En distintos programas deportivos británicos también se cuestionó el comportamiento de algunos integrantes del plantel durante las celebraciones y la relación con los árbitros a lo largo del campeonato. En España, varios comentaristas sostuvieron que la victoria de la selección ibérica representaba también una reivindicación del "fair play", mientras que numerosos creadores de contenido celebraron el triunfo español utilizando un tono irónico hacia la Albiceleste. Aunque la intensidad de esos mensajes fue elevada, los especialistas consultados por medios internacionales advirtieron que se trató principalmente de reacciones dispersas amplificadas por los algoritmos de las plataformas digitales.

La respuesta desde el plantel argentino llegó pocos días después. Durante un homenaje realizado en Gualeguay, el defensor Lisandro Martínez expresó públicamente su malestar por las críticas. "Me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio. Nos hablan de que somos agrandados, pero eso habla más de la gente que dice esas cosas que de nosotros", afirmó el futbolista del Manchester United. En la misma línea, el defensor aseguró que la selección siempre respetó a sus rivales y remarcó que el grupo siente orgullo por la imagen que dejó durante el Mundial pese a haber perdido la final. Sus declaraciones fueron replicadas por numerosos medios nacionales, que las presentaron como la primera respuesta institucional del plantel frente a la ola de cuestionamientos internacionales.

El debate trascendió rápidamente el ámbito deportivo y se trasladó a la política. El presidente Javier Milei sostuvo que detrás de las críticas existía una campaña organizada contra la Argentina y llegó a afirmar que esa ofensiva habría sido impulsada por actores políticos extranjeros. Sin embargo, investigaciones periodísticas y especialistas en desinformación consultados por medios internacionales indicaron que, si bien pudieron identificarse campañas coordinadas de usuarios en redes sociales, no encontraron evidencia que demostrara la existencia de una operación internacional organizada contra la selección argentina.