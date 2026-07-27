El video que publicó María Becerra en el aniversario de la muerte de Evita

El 26 de julio de 1952, a los 33 años de edad y tras una dura agonía provocada por un cáncer de cuello uterino, falleció María Eva Duarte de Perón, conocida popularmente como Evita. La noticia, anunciada por la cadena nacional a las 20:25 horas, paralizó por completo a la Argentina, desatando un luto masivo y espontáneo sin precedentes en la historia del país, con un cortejo fúnebre multitudinario que duró varias semanas y congregó a millones de personas para dar el último adiós a la autodenominada "Jefa espiritual de la Nación". Un reconocimiento por su labor que, desde su fundación y otros organismo estatales, permitió el ascenso social de los estamentos más populares de aquel momento. Esa entrega a la militancia la consagró como la "abanderada de los humildes".

Aquel deceso significó un quiebre emocional profundo para la clase trabajadora y los sectores más humildes, quienes vieron en su partida la pérdida de su máxima protectora y defensora de la justicia social. La actriz y segunda esposa del presidente Juan Domingo Perón fue inmortalizada en el ideario popular como un símbolo eterno de entrega y rebeldía frente a la desigualdad, su figura trascendió las barreras de la política partidaria para instalarse definitivamente en la memoria colectiva como un mito secular de devoción y fervor. Una figura emblemática de la argentinidad de raigambre internacional que solo puede ser comparable a otras personalidades populares como Diego Maradona, Ernesto "Che" Guevara, Carlos Gardel y el Papa Francisco.

Coincidente a ese aniversario, la cantante María Becerra subió un backstage de su presentación para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial, minutos antes del duelo por la Copa Mundial FIFA 2026 entre el seleccionado argentino frente a su par español. En su cuenta de Instagram, la apodada "La nena de Argentina" subió un extenso reel en el que se ve la previa del show en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En un pasaje de la grabación la coach le sugiere que para manejar la ansiedad piense en una figura inspiracional para el momento de entonar la canción. "Voy a pensar en Evita Perón, estoy leyendo su biografía", respondió la vocalista de "Miénteme" y "Corazón vacío" .

La participación de Becerra en la previa de la final de la Copa del Mundo 2026 se gestó de manera vertiginosa tras una invitación directa de la FIFA a su equipo de representación. Para lograr estar presente en el césped norteamericano luciendo un atuendo con los colores patrios, la artista debió coordinar una compleja logística que incluyó adelantar su show en el Festival Bigsound en Pontevedra, España. En su mini documental íntimo "Camino al Mundial", la quilmeña confesó cómo se mentalizó para el momento: "Voy a pensar en Evita... Pensar en ella me hizo muy bien". La interpretación generó un fuerte impacto mediático y polarizó las opiniones de la audiencia y los especialistas.

Por otro lado, el destino deportivo de la jornada coronó a España como campeona tras vencer a la Selección albiceleste, un resultado adverso que desató de inmediato el costado más impiadoso y cabulero de las redes sociales. Varios usuarios e influencers de tinte libertario aprovecharon la ocasión para endilgarle a la cantante la etiqueta de "mufa", instalando burlas y acusaciones sobre su presencia en el evento. Este hito cultural de la cantante se acopló además a su historial de rispideces y enfrentamientos públicos con el presidente Javier Milei.

El vínculo tenso entre el mandatario y la cantante pop se originó años atrás a raíz de las marcadas discrepancias ideológicas y de las críticas que la intérprete formuló en el pasado contra las medidas del Gobierno nacional y a la que el presidente contesto apodándola como "María BCRA". Un enfrentamiento mediático que no llegó a ser tan visible como el que mantiene el Jefe de Estado con Lali Esposito, pero que todavía perdura, aunque de manera más solapada.

Lejos de amedrentarse por los ataques y chicanas del arco digital oficialista, la postura de Becerra fue de absoluta firmeza y de defensa soberana. Ante los cuestionamientos sobre su patriotismo y sus viajes al exterior, la cantante sentenció públicamente: "Amo a mi país, invierto y ayudo siempre que puedo. Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy", postura que ratificó días más tarde al flamear con orgullo la bandera celeste y blanca en plena presentación europea frente a la campaña anti-argentina. Una postura que se mantiene y afirma homenajeando en redes sociales a la abanderada de los humildes.