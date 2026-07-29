Vocero en la mira: los incómodos bloopers de Adrián Ravier

El vocero presidencial, Adrián Ravier , sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas al asegurar que casi el 40% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La afirmación, formulada en el marco de su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada , buscaba justificar la postura oficial de otorgar a las casas de altos estudios la potestad de cobrar aranceles a alumnos internacionales sin residencia permanente.

Sin embargo, la veracidad de su información quedó bajo un severo cuestionamiento público luego de un tenso intercambio con el periodista Jonatan Heguier de la acreditación oficial, quien rebatió sus datos en vivo obligándolo a ceder terreno en su discurso. Durante la habitual interacción con los medios, el portavoz gubernamental detalló que un alto porcentaje de los alumnos que cursan en las facultades de Medicina corresponden a ciudadanos extranjeros. "Bueno, es el dato que tengo... ", justificó el funcionario y señaló: "Entiendo que es el 39% exacto el que define el porcentaje de alumnos extranjeros".





Tras el debilitamiento de su postura en la rueda de prensa, Ravier recurrió a su cuenta oficial en la red social X para ratificar la información. En su posteo, el funcionario argumentó que su dato era correcto, aunque acotó el universo estadístico: "Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires SON EXTRANJEROS, y disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos". Para respaldar su publicación, adjuntó un cuadro atribuído a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación que indicaba que en dicha facultad asistían 16.462 extranjeros sobre un total de 41.957 matriculados, añadiendo además que el indicador ascendía al 51% en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La reacción de la comunidad universitaria no tardó en llegar. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti , desmintió categóricamente al portavoz mediante la difusión de las estadísticas oficiales del ciclo lectivo correspondiente. De acuerdo con las planillas institucionales de la UBA, los ingresantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan únicamente el 2,5% de los más de 70.000 nuevos alumnos. Específicamente sobre la Facultad de Ciencias Médicas , Yacobitti precisó que la cifra real de estudiantes internacionales es del 6,1%, mientras que en Odontología se ubica en el 4,1%, en Ingeniería en el 2,7% y en las restantes unidades académicas no alcanza el 2%.

El directivo remarcó que la discusión pública debe basarse en información precisa y recordó que desde el año 2022 la institución exige un estricto examen de nivel de español C1 a los extranjeros provenientes de países no hispanohablantes para asegurar su adecuada inserción académica. "Del total de extranjeros que estudian en la UBA, el 20 % vienen de Perú, el 17% de Brasil, el 15 % de Ecuador, el 11 % de Bolivia, el 10 % de Venezuela, el 9 % Colombia, el 8 % de Paraguay, el 3 % de Chile, el 1 % de Uruguay, el 1% de España y el 5 % restante de otros países", remarcó la casa de altos estudios en un comunicado.

Este traspié comunicacional de Ravier se suma a una serie de fallas en su primer mes de gestión tras suceder en el cargo a Manuel Adorni. El caso más comentado en los pasillos de Balcarce 50 ocurrió apenas unos días atrás, cuando el vocero protagonizó un insólito blooper al equivocarse de respuesta escrita en plena conferencia de prensa. En aquella oportunidad, tras leer concentradamente durante unos veinte segundos un texto que carecía por completo de relación con la pregunta formulada por un cronista, Ravier interrumpió su propia alocución, revisó sus papeles visiblemente incómodo y expresó: "Perdón, está mal la respuesta. Era la respuesta para otra pregunta".El episodio generó inmediatas burlas y comparaciones en las redes sociales con un recordado discurso erróneo del expresidente Carlos Menem en 1994, sembrando dudas en el arco político sobre la solidez de la estrategia discursiva del actual gobierno nacional.

Otro traspié cometió al hablar del dólar, nada más y nada menos. El vocero presidencial puso a la moneda extranjera el centro de la escena al hablar de un tipo de cambio “de $ 1.800 ó $ 1.700 en los próximos meses”. Y la especulación sobre si iba a haber una devaluación, volvió a aparecer.

Nacido en Buenos Aires en 1978, Adrián Osvaldo Ravier es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde fue discípulo de Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas de referencia del propio Milei. También es licenciado en Economía por la UBA y magíster por ESEADE. Ejerció la docencia durante más de dos décadas en la UNLPam, el CEMA y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, entre otras, y actualmente dicta Macroeconomía en UCEMA. Coescribió con Milei el libro "La batalla por la macroeconomía" y es uno de los principales divulgadores de la Escuela Austríaca en el mundo hispanohablante.

GW