El abogado de CFK la comparó con Meloni y Marine Le Pen

Cristina Kirchner formalizó este miércoles ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. Sus abogados solicitaron tres medidas cautelares: la suspensión de la proscripción, la revisión de la prisión domiciliaria y un cuestionamiento a la composición de la Corte Suprema.

Durante la conferencia de prensa en la que el nuevo equipo internacional de la expresidenta explicó esos pasos, el abogado español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deslizó una comparación que no estaba en el guión: la política, dijo, es machista, y tanto Kirchner como Giorgia Meloni y Marine Le Pen serían víctimas del mismo patrón.

Borrego, que expuso junto a Alberto Beraldi y al jurista brasileño Rafael Valim en el hotel NH de Buenos Aires, había pasado buena parte de su intervención señalando presuntas irregularidades técnicas en la sentencia. Cuestionó, por ejemplo, que para calcular el costo de una obra en Santa Cruz se hayan aplicado los mismos parámetros que en la provincia de Buenos Aires pese a las diferencias de terreno y clima, y remarcó que de las 51 obras bajo análisis solo cinco fueron examinadas en detalle, las de mayor peso económico. "Esto no es serio", sostuvo.

A partir de esas objeciones, el letrado calificó lo ocurrido como violaciones de derechos humanos que "el Comité tendrá que estimar", aunque aclaró que, en el fondo, apuntaban a sacar a una mujer de una contienda electoral. Ahí introdujo, sin nombrarla, una alusión inequívoca a Marine Le Pen: recordó haber estado "al lado de otra mujer en Europa con el mismo problema", inhabilitada y luego habilitada para competir en la próxima elección del "país vecino" de Francia, en referencia a su tierra natal, España.

De ahí saltó a Meloni. "¿Cuánto tiempo van a dejar que gobierne? ¿Le van a encontrar algo?", preguntó, para luego cerrar con una definición: "¿Es que la política solo queremos que sea cosa de hombres?". El abogado también apuntó contra la extensión de la sentencia que condenó a Kirchner: de sus 1.616 folios, dijo, apenas uno está dedicado a fundamentar la inhabilitación perpetua, "lo importante, lo trascendente" del fallo según su lectura.

El Gobierno respondió el mismo miércoles por la mañana, antes incluso de la conferencia. A través de una declaración pública, el canciller Pablo Quirno desestimó la denuncia internacional y sostuvo que la expresidenta busca "volver al poder para indultarse", aunque reconoció que tiene la libertad de intentarlo por esa vía.

FG