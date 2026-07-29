La ironía de Fernando Iglesias con Pablo Avelluto y el bloqueo de su cuenta en X

Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de la Nación, denunció la suspensión de sus cuentas en Facebook e Instagram y, desde el sábado pasado, también en X, red donde acumulaba más de 50.000 seguidores y mantenía una suscripción activa. En diálogo con Nico Fiorentino para Futurock, el exfuncionario aseguró que se trata de "un mecanismo de silenciamiento" y que no recibió ninguna explicación pese a los reclamos formales que presentó ante las tres plataformas.

"Evidentemente hay un interés por evitar que yo pueda expresarme", sostuvo Avelluto, quien comparó la seguidilla de bloqueos con una máxima de estrategia militar: la primera vez es casualidad, la segunda coincidencia y la tercera, acción enemiga. El editor remarcó, además, que a diferencia de otros ataques informáticos, en este caso no hubo intención de robar dinero sino de impedirle comunicarse con sus seguidores.

El episodio generó una ola de solidaridad entre dirigentes, periodistas e intelectuales de distintos signos políticos, que reclamaron en X la restitución inmediata de la cuenta y convirtieron el tema en tendencia. El propio Avelluto agradeció públicamente los gestos de quienes, pese a pensar distinto, se solidarizaron con su situación.

Sin embargo, entre esas muestras de apoyo se coló una ironía. Fernando Iglesias, escritor, periodista y reciente embajador argentino ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, escribió que quería expresarle toda su solidaridad a Avelluto por el cierre de su cuenta, aunque aclaró que no podía hacerlo del todo: el propio Avelluto lo tiene bloqueado.

El comentario no sorprendió a quienes siguen de cerca la relación entre ambos. Iglesias y Avelluto protagonizaron sucesivos cruces públicos desde 2023, cuando el actual embajador respaldó la candidatura de Javier Milei y el editor optó por el voto en blanco en el balotaje. En ese entonces, Avelluto había advertido que solo bloqueaba a quienes insultaban en lugar de argumentar, algo que Iglesias interpretó a su manera con su último posteo.

Luis Novaresio pidió que X "restituya de inmediato" la cuenta por considerar que la medida restringe la libertad de expresión, mientras que Martín Caparrós, que fue profesor de Avelluto en la Facultad de Comunicación en 1988, se sumó al reclamo y cuestionó públicamente qué había pasado con el perfil de su exalumno. Incluso otras figuras a las que Avelluto había bloqueado en el pasado, como el actor Alejo García Pintos, pidieron que le restituyeran la cuenta.

FG