El presidente de Corea del Sur en Argentina: cuál es el interés asiático en nuestro país

Lee Jae-myung llegó este viernes a Buenos Aires y se reunió en Casa Rosada con Javier Milei, en la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años. El encuentro, del que participaron los cancilleres de ambas naciones, marcó la última escala de una gira sudamericana que antes pasó por Brasilia —donde Lee se reunió con Lula da Silva— y por Chile, con José Antonio Kast.

La agenda bilateral gira en torno a cuatro ejes: litio y minerales críticos, un eventual acuerdo de libre comercio con el Mercosur, nuevas inversiones y seguridad alimentaria. Corea del Sur buscaría asegurarse el acceso a recursos estratégicos para su industria de baterías, semiconductores y manufactura avanzada, mientras el bloque sudamericano ofrece su peso como productor global de alimentos, energía y minería.

Horas antes del encuentro presidencial, el ministro de Economía Luis Caputo ya había recibido junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, al ministro surcoreano de Comercio, Industria y Recursos, Jung-kwan Kim, para explorar oportunidades de cooperación en sectores estratégicos. En paralelo, el Gobierno aprobó el acceso de Posco —que ya opera el proyecto de litio Sal de Oro en el noroeste argentino— al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, para ampliar esa planta con un desembolso de US$207,9 millones.

En el trasfondo del interés coreano aparece el boom de la inteligencia artificial. Lee habría señalado, en una entrevista previa con la agencia EFE, que la creciente demanda de minerales críticos convierte a Sudamérica en una pieza cada vez más estratégica para las cadenas de valor globales, y que el proteccionismo y las tensiones geopolíticas obligarían a buscar socios confiables con reglas de comercio claras. Para Corea, el Mercosur representaría además una vía para diversificar el abastecimiento de alimentos ante la inestabilidad climática y logística que afecta a otros proveedores.

La visita se completó con una reunión ampliada de delegaciones en el Salón Eva Perón y con la presentación, en paralelo, del proyecto de una planta de urea de Pampa Energía bajo el mismo régimen de incentivos. La jornada cerró con la recepción de las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Alemania y de Corea del Sur, en una agenda que reflejó el interés creciente de las potencias asiáticas por asegurarse un lugar en la mesa de recursos sudamericana.