Cómo es el ferry ecológico China Zorrilla y cuándo llegará al Río la Plata

Buquebus prepara la llegada de su ferry insignia, el China Zorrilla, un catamarán 100% eléctrico que la naviera presenta como el vehículo a batería más grande del mundo y que fue diseñado especialmente para navegar el Río de la Plata.

El barco fue construido en aluminio por el astillero australiano Incat, en la isla de Tasmania, y mide 130 metros de eslora por 32 metros de manga. Tiene capacidad para 2.100 pasajeros y una bodega para 225 vehículos, con un calado de apenas 2,75 metros, pensado para los canales poco profundos del estuario rioplatense.

Su propulsión eléctrica se apoya en un banco de baterías de iones de litio de 40 MWh, provisto por la empresa noruega Corvus Energy, que alimenta a ocho motores de la finlandesa Wärtsilä conectados a hidrojets sin transmisiones mecánicas. En sus pruebas en Australia, el catamarán alcanzó los 29 nudos de velocidad máxima, aunque en el servicio comercial navegará a 25 nudos.

El nombre de la nave es un homenaje a Concepción Matilde Zorrilla de San Martín, conocida como China Zorrilla, la actriz uruguaya nacida en 1922 y fallecida en 2014, referente del teatro, el cine y la televisión tanto en Uruguay como en la Argentina.

El barco no puede cruzar el océano por sus propios medios: su autonomía eléctrica está pensada para trayectos cortos, de unos 90 minutos. Por eso se lo traslada sobre el buque semisumergible Black Marlin, que se sumerge parcialmente para cargarlo en cubierta y luego lo transporta en seco hasta Sudamérica.

Ese traslado, valuado en unos 6 millones de dólares, sufrió demoras por conflictos bélicos en Medio Oriente que afectaron la disponibilidad del buque de carga. Según la información más reciente, el Black Marlin llegaría a Hobart hacia fines de julio para completar la operación de embarque, y el viaje hasta Sudamérica insumiría entre 30 y 35 días.

Con ese cronograma, el desembarco del China Zorrilla se estima para el puerto uruguayo de Nueva Palmira, el único con la profundidad necesaria para la maniobra, hacia fines de agosto o comienzos de septiembre. Desde allí, el ferry sería remolcado hasta Colonia para iniciar sus pruebas finales antes de sumarse al servicio comercial entre Colonia y Buenos Aires.

Vale aclarar que esta fecha es apenas la última de una serie de estimaciones que se fueron corriendo desde que se anunció el proyecto: en un primer momento se hablaba de febrero, luego el arribo se proyectó para fines de abril, y ahora la referencia es agosto o septiembre. Los sucesivos atrasos respondieron sobre todo a la disponibilidad del buque semisumergible encargado del traslado, afectado por los conflictos bélicos en Medio Oriente, por lo que la fecha definitiva podría volver a moverse hasta que el China Zorrilla esté efectivamente en aguas del Río de la Plata.

Buquebus también invirtió en infraestructura de carga de ultra alta potencia en las terminales de Colonia y Buenos Aires, con el objetivo de recargar la batería del barco en cada escala sin afectar la red eléctrica local.