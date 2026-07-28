Cuáles son los medicamentos que la ANMAT declaró de venta libre

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el pase a venta libre de diez grupos de medicamentos que hasta ahora se comercializaban únicamente bajo receta. La resolución quedó formalizada en la Disposición 4714/2026 y rige para las especialidades que cumplan con las fórmulas detalladas en la norma. Como consecuencia, estos productos dejarán de tener descuento a través de obras sociales y prepagas.

Entre las moléculas comprendidas está la trimebutina maleato (comprimidos o cápsulas de 100 mg), la levocetirizina diclorhidrato (comprimidos, cápsulas o solución oral de 5 mg o 5 mg/ml) y la fexofenadina clorhidrato (presentaciones orales de 60 y 120 mg o solución de 6 mg/ml).

También se incluyen el dimenhidrinato de 50 mg en comprimidos o cápsulas y la carboximetilcisteína, en concentración de 5 gramos cada 100 mililitros, como jarabe o solución oral.

Entre los oftálmicos, pasan a venderse sin receta las soluciones estériles que combinan nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, junto con las de olopatadina clorhidrato, en concentraciones de 0,1 o 0,2 gramos cada 100 mililitros.

Se completa la lista con una loción de cloruro de aluminio hexahidratado al 20%, otra con ivermectina al 0,5%, y un polvo de uso oral o tópico con carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.

El organismo constató que cada especialidad llevara al menos cinco años en el mercado bajo receta sin reportes de efectos adversos graves que alteraran su relación riesgo-beneficio, según datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y de la OMS.

La ANMAT concluyó que estos fármacos tienen riesgo bajo de reacciones adversas graves vinculadas a la dosis y muy bajo de eventos serios independientes de la dosis administrada. También pesaron los antecedentes de agencias de Europa, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, donde ya se venden sin receta.

Según la disposición, los medicamentos acreditaron eficacia y seguridad para tratar síntomas reconocibles por los usuarios, con un margen terapéutico amplio, aunque el tratamiento deberá ajustarse a la posología aprobada.