El sabor argentino conquista EE.UU. pese a la ola antiargentina

Mientras el mundo digital todavía discute si la Argentina es "el país más racista del planeta", frase que instaló Samuel L. Jackson tras la final perdida ante España y que repitieron medios como The New York Times y The Telegraph, buscando la cancelación de los argentinos en Estados Unidos, en el terreno real de los negocios ocurre exactamente lo contrario. Sin ruido político y sin necesidad de desmentir nada, las marcas de comida argentina siguen conquistando el mercado que, según ese relato, debería estarles cerrado.

Total Carnes, la carnicería premium fundada por Martín Ghiozzi en Bahía Blanca, ya tiene cuatro locales en Florida, planta frigorífica con aval USDA y proyecta 9 millones de dólares de facturación para 2026, ahora bajo esquema de franquicias con inversores locales. Baires Grill, que triunfó en el exterior sin abrir un solo local en la Argentina, suma diez restaurantes entre el sur de Florida y Nueva York y espera facturar 50 millones de dólares este año, con márgenes de entre 15% y 20%. Havanna, la marca marplatense centenaria, abrió su local más grande del mundo en Miami, se asoció con Costco para llegar a decenas de tiendas y planea facturar más en Estados Unidos que en el propio país. El sabor argentino se impone justo donde el relato político dice que debería resistirse.

En ese contexto se inscribe #EveryFanHasFlavor, la campaña que Badia USA construyó para el Mundial 2026 y que convirtió el recorrido de la Selección en una receta. La idea nació de una amistad de jardín de infantes: Javier Mentasti y Agustín Gonzalez Chiappe se conocieron de chicos en el Colegio San Marcos, en San Isidro, y décadas después volvieron a cruzarse en Miami para desarrollarla juntos.

Así surgió Orgullo Argentino Blend, un condimento en edición limitada que sumó un ingrediente nuevo después de cada partido, para representar un momento vivido. "Queríamos encontrar una idea que solamente Badia pudiera hacer. No vestir un producto con los colores de un país ni sumarse de manera oportunista a la conversación mundialista, sino transformar aquello que está en el corazón de la marca, los sabores, en una forma distinta de contar una historia deportiva", explicó el equipo creativo, liderado por Mentasti y Pablo Stricker junto al equipo de Badia USA.

"Si existiera un condimento construido con ingredientes inspirados en todo lo que vivimos durante cada partido de Argentina en este Mundial, lo querríamos inmediatamente. No porque represente un resultado, sino porque resume una historia compartida por millones de personas alrededor de una mesa", agregaron. Para la compañía, la campaña también fue una forma de participar del Mundial desde un lugar propio. "Nació para celebrar la enorme diversidad cultural que existe alrededor del fútbol. Cada país tiene una forma distinta de vivir un Mundial, pero en todos ellos la comida ocupa un lugar central a la hora de reunirse, compartir y celebrar", señalaron desde la empresa.

Mientras la polémica por el supuesto racismo argentino sigue ocupando titulares y redes, marcas como Badia, Total Carnes, Baires Grill y Havanna demuestran que la identidad gastronómica del país sigue siendo uno de sus activos más rentables puertas afuera. No hace falta ganar la discusión política para ganar el mercado: alcanza con un buen asado, un alfajor bien hecho o una idea creativa capaz de convertir un Mundial en una receta compartida por millones de personas alrededor de una mesa, sin necesidad de traducir ni justificar nada.