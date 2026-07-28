El Dibu Martínez y el blooper en sus vacaciones off road

Emiliano "Dibu" Martínez vivió un episodio insólito en sus primeras vacaciones tras la final del Mundial: habría quedado varado en el barro con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, y terminó rescatado por un vecino de la zona.

Según relató Leonardo Albarracín al diario La Capital de Mar del Plata, el sábado por la tarde salió en moto junto a su hijo Ramiro con la intención de cruzarse con el arquero, luego de enterarse de que había comprado un campo en esa zona y de ver algunas fotos del lugar. La lluvia había dejado los caminos intransitables y, casi de casualidad, se toparon con dos camionetas encajadas en la banquina: una era la del propio Dibu, que intentaba auxiliar a un amigo también empantanado.

Al reconocerlo, padre e hijo se acercaron despacio, con cierta cautela por tratarse de caminos privados, hasta confirmar que se trataba del héroe de la final ante España. Albarracín contó que, apenas se sacaron los cascos, no dudaron en saludarlo a los gritos, y que el arquero respondió con la sonrisa que suele mostrar antes de contarles lo que había pasado.

El plan de rescate improvisado incluyó una navaja para desatar los nudos de las lingas, un llamado telefónico a la esposa de Albarracín para que acercara una pala, otra linga y el auto familiar, y finalmente un pequeño tractor que trajeron desde la casa. La maniobra completa, entre charla distendida y trabajo en el barro, se extendió por más de tres horas, sin que en ningún momento se mencionara el fútbol ni el Mundial.

Albarracín destacó el trato cordial y sencillo del futbolista del Aston Villa, con quien dijo haber compartido una conversación de igual a igual mientras intentaban liberar los vehículos. Antes de subirse a su camioneta ya rescatada, el arquero les habría agradecido varias veces por la ayuda y firmó los afiches y las camisetas que la familia llevaba consigo por si acaso lo cruzaban, entre ellos una imagen de su atajada decisiva ante el francés Randal Kolo Muani.

El cierre de la historia llegó cuando, ya por irse, Dibu se sacó su campera oficial de la Selección y se la regaló a Albarracín, un gesto que el hombre calificó como uno de los recuerdos más preciados que compartió junto a su familia.