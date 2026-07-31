Qué dijo Bardem de la invasión de Ceuta

En las últimas horas, la cuenta oficial de Instagram de Javier Bardem, @bardemantarctic (más de un millón de seguidores), reposteó varias historias de otros usuarios sobre la crisis de Ceuta. Ni una entrevista ni una palabra propia: el actor dejó que la selección de lo que amplificaba hablara por él.

El primer repost cuestiona el término "invasión" y encuadra lo ocurrido como una herramienta de presión de Marruecos tras un acuerdo histórico con Argelia, sumando a Trump y a Netanyahu como parte de la jugada. Una segunda historia, con la respuesta de la cuenta yo_soyrojo, acusa a la derecha española de "traicionar a España" por ponerse del lado del "invasor".

El repost más extenso pertenece a la diputada Irene Montero (@i_montero_), quien pidió tratar a los migrantes "SIEMPRE" como personas y no como "cucarachas". Montero apuntó contra el modelo de externalización migratoria: España y Europa, escribió, llevan años pagando a Marruecos, Libia y Mauritania para hacer el trabajo sucio, un esquema que se cae cuando esos países —o Estados Unidos e Israel— deciden usarlo como chantaje.

Bardem sumó además una historia en inglés que rechaza el marco de "invasión de Occidente" —Ceuta está en África, remarca el texto— y responsabiliza a Israel de instrumentalizar la crisis como represalia por el posicionamiento propalestino de España, citando el pedido de Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, de "liberar" Ceuta y Melilla.

Ese reclamo de Yair Netanyahu es real, aunque data de 2019: volvió a circular en las últimas horas junto con otros gestos oficiales israelíes de este mismo viernes, como la burla del ministro Itamar Ben Gvir a Pedro Sánchez y la acusación de "colonialismo" español en el norte de África, que alimentaron la lectura que comparten los posteos elegidos por el actor español.

El gesto de Bardem no sorprende a quienes siguen su historial de activismo. El actor ganador del Oscar viene de una familia con militancia de izquierda —su tío fue el cineasta comunista Juan Antonio Bardem— y hace más de una década que se involucra en causas vinculadas al norte de África: en 2012 codirigió el documental "Hijos de las nubes, la última colonia", sobre los refugiados saharauis, que le valió un Goya y una nominación al Oscar. Esa trayectoria explica por qué, sin decir una sola palabra propia, la elección de qué reposteó y qué no funcionó como una toma de posición clara frente a la crisis migratoria.