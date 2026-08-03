Encuesta post Mundial: el 88 por ciento quiere que Scaloni siga al frente de la Selección

La figura de Lionel Scaloni emerge como una de las grandes ganadoras del Mundial 2026 según el último estudio nacional elaborado por Giacobbe Opinión Pública. Más allá de la derrota de la Selección Argentina en la final frente a España, el director técnico conserva un respaldo social prácticamente unánime y mantiene niveles de aprobación que lo ubican entre las personalidades con mejor imagen del país. El informe, realizado entre el 20 y el 24 de julio, refleja que el ciclo iniciado tras el Mundial de Qatar 2022 continúa gozando de una legitimidad extraordinaria, quienes no sólo avalan el trabajo del entrenador santafesino, sino que además desean de manera abrumadora que permanezca al frente del seleccionado nacional.

La encuesta fue desarrollada sobre un universo de 1.200 casos distribuidos en todo el territorio nacional mediante un muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel educativo, ingresos y regiones del país. Para la provincia de Buenos Aires también se contemplaron las distintas secciones electorales y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las comunas. El relevamiento se efectuó a través de encuestas realizadas en dispositivos móviles mediante un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas. Según la consultora, el estudio posee un margen de error de aproximadamente ±3%, un estándar habitual para investigaciones nacionales de este tipo.

El dato más contundente del informe aparece al analizar la continuidad del entrenador. Consultados acerca de qué les gustaría que hiciera Lionel Scaloni de cara al futuro, el 88% respondió que debe continuar siendo el director técnico de la Selección Argentina. Apenas un 9,4% consideró que debería dejar su lugar a otro entrenador, mientras que el 2,6% restante manifestó no tener una posición definida. La diferencia evidencia un consenso pocas veces observado en la opinión pública respecto de un entrenador de fútbol, incluso después de perder una final mundialista.

El respaldo también queda reflejado en los niveles de imagen personal. Scaloni alcanza una imagen positiva del 92,2%, la más elevada entre todas las figuras medidas junto a Lionel Messi (92,1%), Emiliano "Dibu" Martínez (91,8%), Julián Álvarez (85%) y Rodrigo De Paul (72,1%). Solamente el 1,1% de los consultados manifestó tener una imagen regular del entrenador, mientras que apenas el 0,4% expresó una opinión negativa. El restante 6,3% respondió que no lo conoce o prefirió no contestar. Se trata de indicadores excepcionales para una personalidad pública cuya exposición mediática aumentó considerablemente durante los últimos años.

El trabajo también permite observar la evolución de esa valoración desde la consagración obtenida en Qatar 2022. En diciembre de ese año, inmediatamente después del título mundial, la imagen positiva de Scaloni alcanzaba el 96%. Tres años y medio más tarde, luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ese indicador se ubica en 92,2%, lo que representa una baja de apenas 3,8 puntos porcentuales. Paralelamente, la imagen negativa pasó de 0,2% a apenas 0,4%, mientras que la valoración regular descendió de 2,2% a 1,1%. Los números muestran que, aun después de no lograr el bicampeonato, la percepción pública del entrenador prácticamente no sufrió deterioro.

Otro aspecto que revela el fuerte vínculo construido entre Scaloni y la sociedad argentina aparece en la pregunta abierta en la que los encuestados debían definir al entrenador utilizando una sola palabra. Aunque el informe gráfico presenta una nube de conceptos sin establecer un ranking cuantitativo de respuestas, predominan expresiones asociadas al reconocimiento, la gratitud, el liderazgo, la humildad y el respeto, reflejando la valoración positiva que el público mantiene hacia quien condujo el período más exitoso en la historia reciente de la Selección Argentina.

La encuesta también evaluó la percepción sobre el desempeño colectivo del equipo dirigido por Scaloni durante la Copa del Mundo. En el plano actitudinal, el 78,8% afirmó sentirse "muy conforme" con la actuación de la Selección, mientras que otro 8,5% se declaró "algo conforme". Apenas el 12% expresó no sentirse conforme y un 0,6% no respondió. En el aspecto futbolístico, el 74,7% manifestó estar muy conforme con el rendimiento mostrado por el equipo, el 22,2% dijo estar algo conforme y sólo el 0,9% expresó una evaluación negativa, con un 2,2% de respuestas sin definición. Los resultados muestran que, pese a la derrota en el partido decisivo, la mayoría de los argentinos realizó una evaluación favorable del trabajo desarrollado durante todo el torneo.

El informe también permite comprender el contexto en el que se produjo esa valoración. Antes del inicio del Mundial, el optimismo de los argentinos era muy elevado. El 71,5% creía que la Selección volvería a consagrarse campeona, una expectativa incluso superior a la registrada antes de Qatar 2022, cuando ese porcentaje había sido del 52,9%. Finalizado el campeonato, el 57,3% afirmó que, cuando comenzó la competencia, efectivamente pensaba que Argentina repetiría el título, mientras que un 16,2% esperaba que alcanzara los cuartos de final, un 6,9% imaginaba un tercer o cuarto puesto y un 6,6% suponía que perdería la final. Sólo porcentajes inferiores al 5% anticipaban una eliminación temprana.

La permanencia de la confianza en Scaloni adquiere todavía mayor relevancia cuando se analiza la frustración deportiva derivada de la derrota en la final. El informe no registra un traslado de decepción tras la final perdida hacia el cuerpo técnico. Por el contrario, la mayoría de los consultados mantiene intacta la confianza en el entrenador y considera que debe continuar liderando el proyecto deportivo iniciado hace casi ocho años.

En conjunto, el estudio de Giacobbe Opinión Pública refleja que Lionel Scaloni conserva un capital simbólico excepcional dentro de la sociedad argentina. La continuidad de una imagen positiva superior al 90%, el respaldo casi unánime para que siga siendo el entrenador nacional y las altas valoraciones obtenidas sobre el rendimiento actitudinal y futbolístico de la Selección consolidan la percepción de que el ciclo encabezado por el técnico nacido en Pujato continúa siendo considerado por la opinión pública como uno de los más exitosos y respetados de la historia del fútbol argentino, aun después de que el equipo no lograra defender el título obtenido en Qatar 2022.

por R.N.