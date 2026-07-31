Quién es Kiki Ramos, el haitiano que desmiente el racismo albiceleste

Stephen "Kiki" Ramos tenía menos de nueve meses de vida cuando su destino cambió para siempre. Había nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití, y pocos meses después quedó en medio de la tragedia provocada por el devastador terremoto que el 12 de enero de 2010 dejó más de 200.000 muertos, cientos de miles de heridos y una crisis humanitaria sin precedentes. En ese contexto fue adoptado por una familia argentina y trasladado a Buenos Aires, donde comenzó una vida completamente diferente.

Diecisiete años más tarde, ese niño que llegó al país prácticamente siendo un bebé escribió un capítulo histórico al convertirse en el primer futbolista nacido en Haití en vestir la camiseta de la selección argentina al debutar con la Sub-17 dirigida por Diego Placente en el triunfo amistoso por 2-1 frente a Ecuador. El estreno de Ramos no fue una convocatoria simbólica. Se trata de un atacante potente, veloz y con facilidad para definir, características que lo transformaron en una de las principales figuras de la Sexta División del Club Atlético Vélez Sarsfield, donde viene destacándose por su capacidad goleadora.

En la entidad de Liniers ingresó cuando apenas tenía seis años, luego de realizar una prueba que convenció rápidamente a los captadores de talento del club. Desde entonces transitó todas las categorías juveniles hasta convertirse en uno de los proyectos más interesantes de la cantera velezana. Su historia personal explica buena parte de su vínculo con el fútbol. La disciplina fue, según relatan quienes lo acompañaron desde pequeño, la herramienta de integración con otros chicos de su barrio y posteriormente el espacio donde encontró un lugar de pertenencia.

Creció íntegramente en Argentina, realizó toda su formación educativa y deportiva en el país y siempre manifestó sentirse profundamente identificado con los colores argentinos.La presencia de Ramos llega además en un momento especial para el seleccionado juvenil, que comenzó una serie de amistosos preparatorios rumbo al Mundial Sub-17 de Qatar, certamen que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre con la participación de 48 selecciones.

La aparición de Ramos también quedó inevitablemente atravesada por un contexto político, mediático y cultural que excede ampliamente lo deportivo. Durante las últimas semanas, tras la final del Mundial 2026, la selección argentina volvió a quedar bajo la lupa de sectores de la prensa internacional y de distintas personalidades que la acusaron de representar actitudes discriminatorias y racistas. Uno de los episodios que mayor repercusión alcanzó fue el protagonizado por el actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió en su cuenta de Instagram una publicación de la organización estadounidense SEC Black Alumni Network que calificaba a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo".

La imagen utilizaba incluso al personaje Stephen, el esclavo interpretado por el propio actor en la película Django Unchained de Quentin Tarantino, vestido con la camiseta argentina, insinuando que una persona negra que apoyara al seleccionado estaría respaldando a un país racista. El mensaje generó una enorme polémica internacional y recibió respuestas tanto de periodistas como de usuarios argentinos que cuestionaron la generalización realizada por el actor.

Las declaraciones de Jackson no aparecieron en un vacío. Durante Qatar 2022 ya habían surgido críticas desde distintos medios europeos y norteamericanos que cuestionaban algunos comportamientos de futbolistas argentinos, especialmente después de la consagración mundialista. Aquellas observaciones se intensificaron en 2024, cuando se viralizó un video registrado durante los festejos de la obtención de la Copa América en Estados Unidos, en el que algunos jugadores entonaban una canción ofensiva hacia futbolistas franceses de origen africano. La Federación Francesa de Fútbol presentó entonces una denuncia ante la FIFA, mientras distintos organismos internacionales reclamaron sanciones por considerar que el contenido del canto tenía componentes racistas y xenófobos.

Precisamente allí es donde la irrupción de Kiki Ramos adquiere un valor simbólico que trasciende su condición de prometedor delantero. Su convocatoria no constituye una respuesta institucional a las críticas ni puede utilizarse como prueba definitiva para negar la existencia de episodios discriminatorios dentro del fútbol argentino, ya que la discriminación es un fenómeno complejo que no se resuelve ni se demuestra por la presencia de un solo jugador. Sin embargo, sí representa un dato objetivo que desafía la idea simplificada de una selección definida exclusivamente por criterios étnicos o raciales.

Ramos nació en Haití, sobrevivió a una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XXI, fue adoptado por una familia argentina, creció en el país, se formó durante más de una década en uno de los principales clubes argentinos y llegó a la selección nacional únicamente por sus condiciones deportivas. No hubo excepciones reglamentarias ni decisiones simbólicas: fue convocado porque integró el proceso de captación y desarrollo habitual de la AFA y porque su rendimiento convenció al cuerpo técnico.