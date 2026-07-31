Convengamos en que con los acalorados partidos finales del Mundial la conversación en redes se agitó y el inexorable algoritmo alimentó la hoguera de esa conversación a dos bandas. Pero ¿hubo una campaña anti Argentina, como denuncia el Presidente Milei y responsabiliza, de paso, por ese “odio” a antagonistas políticos como el español Pedro Sánchez y Lula da Silva? El rechazo discursivo al odio, en boca de Milei, ya suena paradójico. Pero además, en esta edición de NOTICIAS te explicamos por qué esa campaña no existió.

Chauvinismo bobo y crisis con Brasil: LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS, es el título de tapa de esta semana. Un texto en el que -salvando las distancias entre la dictadura y un gobierno democrático- marcamos las similitudes que se pueden trazar entre la estrategia “patriótica” de Milei y la afrenta a aquella campaña anti Argentina inventada por Videla.

Y Claudio Fantini analiza el ataque de Milei a Lula, que define como un “estropicio diplomático”.

También en la portada de esta semana, el inesperado “plan Volver” de Sergio Massa, alentado desde el caos de un peronismo acéfalo y también desde el mileísmo.

Y en otro orden de cosas, las celebrities que se ponen al frente de series documentales para plataformas. Y el fenómeno de las madres tardías, en el marco de una nueva noción de juventud.